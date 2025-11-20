La novena edición del Premio Pyme del Año de la Cámara de Comercio de Cáceres y el Banco Santander se entrega este jueves

Este jueves, 20 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, la Cámara de Comercio de Cáceres celebra la novena edición de su Premio Pyme del Año.

El Hotel Barceló V Centenario de Cáceres será el lugar de la celebración de la novena edición del Premio Pyme del Año, unos reconocimientos que otorgan Banco Santander y la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Cámara de España y El Periódico Extremadura.

El objetivo de este certamen es reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas de cada provincia, en este caso de la provincia de Cáceres, como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.

Además de la elección de la Pyme del Año, el jurado concede tres accésits en las categorías de Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se fallará en el primer trimestre de 2026. Igualmente, las compañías ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías.

FP Dual

Precisamente, la Cámara de Comercio de Cáceres ha sido recientemente homologada como centro de Formación Profesional Dual tras la autorización de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura para que esta institución sea centro docente privado para la impartición de ciclos formativos de Grado Superior en modalidad presencial de FP.

Bajo el título ‘Instituto Cameral de Formación Profesional’, este centro docente privado se ubicará en la sede de la capital cacereña de la Cámara de Comercio (sita en la plaza Doctor Durán 2).

Con esta homologación se da un importante paso que refuerza el compromiso e interés de la Cámara de Comercio de Cáceres para dar respuesta a las necesidades formativas del tejido empresarial extremeño, ante la falta de mano de obra cualificada.

En palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, este reconocimiento supone un gran avance en la hoja de ruta que se ha marcado esta institución para acercar la formación a las necesidades de las empresas extremeñas”.

En esta línea, el presidente cameral señala que con el Instituto Cameral de Formación Profesional se mejorará la empleabilidad de la sociedad cacereña y la conexión directa entre el mundo educativo y el empresarial de la provincia, tan necesarias para garantizar el impulso de su tejido productivo.

Asimismo, Gabriel Álvarez señala que ante la escasez de profesionales el nuevo centro formativo de FP Dual de la Cámara de Comercio de Cáceres se presenta como una buena solución ante la demanda de mano de obra de las empresas. Este es el principal motivo por el que la Cámara de Comercio va a contar con una bolsa de empresas para acoger alumnos de FP Dual. De esta manera, el alumnado podrá combinar la formación teórica en el aula con una experiencia práctica directa en empresas de la provincia.