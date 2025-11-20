Una nueva denuncia pone en entredicho el "lamentable" estado del campo de fútbol Sergio Trejo de Cáceres: "Goteras, sin aseos y problemas estructurales"

"Lamentable". Esa es la palabra con la que el cacereño Maxi Rubio, vinculado históricamente al fútbol base de la ciudad, define el estado actual del complejo deportivo Sergio Trejo, ubicado en el barrio de Las 300. Formuló el pasado mes de septiembre la segunda denuncia (la primera fue en mayo de 2024) para que el Consejo de Sanidad Pública evalúe de forma urgente la situación del recinto.

La instalación es titularidad del Ayuntamiento de Cáceres, que acaba de realizar un cambio de césped y ha anunciado una inversión de 100.000 euros para actuar en el complejo. Sin embargo, desde el propio consistorio aseguran que se está preparando una actuación "más ambiciosa" para acometer una "profunda reforma".

Rubio, en su denuncia, señala las graves carencias en varias disposiciones. Por ejemplo, "las gradas muestran un deterioro extremo y no cumplen con las normas mínimas de accesibilidad universal, el resto de la instalación tampoco garantiza que puedan entrar personas con discapacidad, o los problemas estructurales y goteras que tienen los vestuarios, no cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias exigibles".

Además, asegura que "los almacenes utilizados por los clubes deportivos se encuentran en el mismo estado de abandono, los trabajadores de mantenimiento carecen de un espacio digno para desarrollar su labor y no dispone de aseos utilizables para espectadores, obligando a estos a recurrir a los servicios de bares cercanos". Cabe destacar que, por estas instalaciones, pasan semanalmente centenares de niños pertenecientes a los equipos que disputan allí sus encuentros de liga.

"Es una situación que ofrece una imagen muy negativa para Cáceres, que ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte. Pone en cuestión la seguridad y la salud de deportistas, trabajadores y público. Por ello, solicito que se compruebe el grado de incumplimiento de la normativa y accesibilidad, adoptando las medidas pertinentes para garantizar la seguridad, la salubridad y la dignidad en el uso de la instalación deportiva", concluye en su denuncia.

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, señaló a este diario que se está realizando un estudio para conocer el estado del campo, asegurando que los vestuarios "están obsoletos y las gradas deberían ser cubiertas para los días de lluvia". Anunciaron una inversión importante de 100.000 euros para que "las instalaciones sean acordes". No obstante, se redactarán unos pliegos "ambiciosos" y la obra se realizará por un montante superior. Además, se realizará por fases y con recursos propios.

El problema es que habrá que esperar al próximo verano para acometer esa reforma integral por estar las competiciones federadas en funcionamiento hasta los meses de mayo y junio.