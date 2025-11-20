El nuevo modelo turístico creado en Cáceres que impulsa reservas directas y repetición de visitas

El consultor y emprendedor turístico Jorge Villar está situando la fidelización de huéspedes en el centro del debate del sector turístico extremeño. Su libro 'Check-in al Éxito' se ha convertido en una guía de referencia para propietarios de apartamentos, hoteles y casas rurales que buscan profesionalizar su alojamiento y generar una relación estable y duradera con sus clientes. El objetivo: transformar estancias puntuales en visitas recurrentes mediante experiencias memorables, auténticas y adaptadas al viajero.

El poder de la experiencia personalizada

Una de las ideas clave del libro es que la fidelización no depende únicamente del precio o de la ubicación, sino de la capacidad del alojamiento para conectar emocionalmente con el huésped. Villar propone una serie de estrategias para construir esa relación: comunicación previa y posterior a la estancia, clara y humana; recomendaciones locales de valor, alejadas de los típicos listados turísticos; detalles personalizados según el perfil del viajero; y espacios con identidad propia, que transmitan autenticidad.

Según el autor, "las experiencias memorables nacen de pequeños gestos que el huésped no espera", y que generan un impacto positivo que acaba traduciéndose en fidelidad y boca a boca.

La base de la fidelización

Para que estas experiencias tengan un impacto real, Villar insiste en la importancia de medir resultados. El libro ofrece métricas prácticas que permiten a los propietarios evaluar la eficacia de sus acciones: porcentaje de reservas directas, conversión de la página web, reputación online y tasa de repetición de huéspedes. El autor defiende que "lo que no se mide, no se mejora", por lo que anima a los propietarios a analizar datos y tomar decisiones basadas en ellos para optimizar su presencia digital.

Automatización para dedicar más tiempo al huésped

La fidelización también pasa por liberar tiempo y reducir tareas repetitivas. Por ello, Villar recomienda la implantación de herramientas de automatización que permitan concentrarse en lo verdaderamente importante: la calidad de la experiencia. Entre ellas destacan los channel managers, los sistemas PMS, el envío automatizado de mensajes, los CRM para segmentar clientes y las cerraduras inteligentes. Este ecosistema digital permite que el propietario se convierta en un “CEO” de su propio establecimiento, mejorando la eficiencia sin renunciar a la calidez de la hospitalidad.

"Síndrome del propietario rehén"

Villar alerta sobre los errores de quienes intentan depender menos de las grandes plataformas sin una estrategia sólida. Entre ellos, descuidar la web, no crear marca propia o fijar tarifas sin analizar la competencia. El libro propone un modelo progresivo para que los propietarios equilibren sus canales de venta, ganen independencia y puedan centrarse en la experiencia del huésped, el factor clave para la fidelización.