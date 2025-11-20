Ya es oficial: Cáceres contará con pista de hielo en la plaza Mayor esta Navidad

Cáceres volverá a tener una pista de patinaje sobre hielo en la plaza Mayor este año con motivo de las celebraciones navideñas. A diferencia del año pasado, cuando la licitación quedó desierta y se tuvo que recurrir a una pista de hielo sintético a última hora, el ayuntamiento ha propuesto para adjudicación del servicio de su instalación y explotación a la empresa andaluza Donaelia SL. Ubicada en Torre del Campo (Jaén), cuenta con más de 20 años de experiencia en este tipo de instalaciones.

Características y apertura

La pista tendrá entre 600 y 800 metros cuadrados, según las características establecidas en el contrato, que cuenta con un presupuesto base de 55.000 euros. Asimismo, habrá una instalación técnica adecuada para el encendido cuando no haya luz natural, un sistema de sonorización adecuado, generadores de emergencia por si se produce un corte en el suministro, una caseta cubierta para la venta de tiques y un espacio protegido para alberga la maquinaria necesaria para el buen funcionamiento de la atracción. El precio de la entrada no podrá superar los 9,50 euros.

El periodo obligatorio de apertura al público será del 28 de noviembre al 7 de enero. Para el caso en el que, por causas no imputables a la empresa adjudicataria, el inicio de la actividad tuviese que ser posterior, se ampliarán los días de retraso a partir del día final.

Las instalaciones estarán abiertas desde las 11.00 horas hasta las 00.00 horas, con excepción de los días destinados al montaje y desmontaje de estas.

Al igual que en otras ocasiones, la empresa quedará exenta del pago de la tasa por ocupación de vía pública, al entender el consistorio cacereño que se trata de un servicio de interés general, ya que contribuye a dinamizar otros sectores como el de la hostelería o el comercio, con la atracción de público al centro de la ciudad.