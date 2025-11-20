Planes en Cáceres 20 y 21 de noviembre: presentación de novela, Encuentro de Emprendedoras y Juegos en francés

Actividades para lectores, emprendedoras y amantes del francés.

Presentación de 'Sombras de la Habana' en la Biblioteca Pública

El jueves 20 de noviembre, a las 19:30, la Biblioteca Pública acogerá la presentación de la novela Sombras de la Habana, escrita por María J. Llanos y Blanca Fajardo. El acto contará con la lectura de fragmentos a cargo de J. Antonio Redondo, Mercedes Durán y Ángel Rodríguez, y la ambientación musical del grupo Ad Libitum.

La obra narra el vuelco inesperado en la vida de Daniel Del Arco, un funcionario solitario que hereda una casa y una historia familiar desconocida. Al instalarse en la ciudad de Borona, descubre documentos y fotografías que le permiten reconstruir la vida de su tío abuelo, emigrado a Cuba tras la Guerra Civil, y de sus hijas, Elena y Amalia. La novela explora temas como los vínculos familiares, la identidad, los secretos heredados, la supervivencia y las complejas relaciones afectivas.

'Encuentro de Emprendedoras y Empresarias' en la Casa de la Mujer

El próximo viernes 21 de noviembre, la Casa de la Mujer de Cáceres acogerá, de 9.30 a 13.30, el Encuentro entre Emprendedoras y Empresarias, una cita dirigida a mujeres emprendedoras, empresarias, así como a profesionales y entidades vinculadas al fomento del emprendimiento. El aforo es limitado.

Casa de la Mujer de Cáceres. / Cedida

El evento se enmarca en la Campaña 19N de Fundación Mujeres, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, y este año aborda el lema 'La digitalización, motor de nuevas oportunidades para las emprendedoras'. La jornada se centrará en cómo las herramientas digitales impulsan nuevos modelos de negocio, mejoran el posicionamiento empresarial y facilitan el acceso a mercados más competitivos. Además, el encuentro ofrecerá un espacio para compartir experiencias, adquirir conocimientos y crear alianzas estratégicas entre participantes.

Tarde de juegos en francés en el Ateneo

El viernes 21 de noviembre de 2025, de 20.00 a 22.00, el Ateneo de Cáceres acogerá la actividad '¿Jugamos?', dirigida por María López, profesora de francés.

La propuesta está pensada para quienes enseñan, aprenden o han estudiado francés, y ofrece una tarde diferente en la que jugar, reír y practicar el idioma de forma amena y participativa. Una oportunidad ideal para mejorar habilidades lingüísticas mientras se disfruta de un ambiente distendido y dinámico.