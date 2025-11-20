¿Quieres ser partícipe del día más importante del año para Cáceres? El alcalde te invita

El Ayuntamiento de Cáceres celebrará el próximo lunes, 24 de noviembre, el acto institucional de entrega de la Medalla de la ciudad al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), un reconocimiento que coincide con el 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura y que estará abierto a toda la ciudadanía mediante invitación gratuita.

El alcalde, Rafa Mateos, ha animado a los vecinos y vecinas a asistir a la ceremonia, que tendrá lugar en el Gran Teatro. "Quiero invitar a todos los cacereños y cacereñas a sumarse a la ceremonia de entrega de la Medalla de la Ciudad. Es un momento muy emotivo, en el que este año reconocemos la trayectoria histórica y social de la Real Audiencia de Extremadura, hoy Tribunal Superior de Justicia. Un acto que celebramos en torno a la fecha en la que Cáceres recibió la declaración Unesco como Patrimonio de la Humanidad, que sin duda nos hace seguir siendo ambiciosos con nuestro futuro", señaló.

Cartel de la entrega de la Medalla de Cáceres. / E. P.

Ceremonia abierta al público con invitación gratuita

El evento comenzará a las 20.00 horas, aunque las puertas del Gran Teatro abrirán a las 19.30 para facilitar la entrada y ubicación del público. La ceremonia estará conducida por la periodista Miriam Rodríguez y contará con la actuación musical de Tamara Alegre y Perico de la Paula.

Las invitaciones podrán retirarse en las taquillas del Gran Teatro a partir de este viernes. Además, el lunes, día del acto, la taquilla volverá a abrirse a las 18.30 horas para quienes no hayan podido recogerlas con anterioridad.

Carlos Gil

Asistencia institucional y elementos simbólicos

Está prevista la presencia de la corporación municipal y de autoridades regionales, en una jornada que pretende poner en valor la trayectoria del máximo órgano judicial de Extremadura. En el 'hall' del Gran Teatro se instalará un 'photocall' con un repostero municipal y los tradicionales maceros, donde los asistentes podrán fotografiarse antes de acceder a la sala.

Minutos antes del inicio de la ceremonia, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, firmará en el Libro de Honor de la ciudad. Será también ella quien recoja la Medalla de Cáceres y el diploma conmemorativo de manos del alcalde.