El reloj corre para las terrazas en Cáceres: el 30 de noviembre vence el plazo clave para la supervivencia de los bares y restaurantes

El Ayuntamiento de Cáceres mantiene abierto hasta el 30 de noviembre el plazo para solicitar nuevas terrazas o modificar las ya existentes, una gestión que para numerosos hosteleros es vital para su actividad económica. En una ciudad donde la climatología y los hábitos de consumo impulsan el uso de los espacios al aire libre, muchos negocios —especialmente los de menor tamaño— dependen de estos metros adicionales para garantizar su viabilidad.

Según el artículo 9 de la Ordenanza Municipal reguladora del aprovechamiento de los espacios públicos, las solicitudes deberán presentarse completas antes de esa fecha, mientras que la acreditación del pago anual podrá entregarse hasta el 31 de diciembre, tanto para nuevas autorizaciones como para las que ya cuentan con un permiso plurianual.

El trámite puede hacerse vía sede electrónica o de forma presencial en el registro del Ayuntamiento, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Para muchos bares y restaurantes, la terraza supone una parte determinante de sus ingresos, especialmente en zonas de alta afluencia como la Plaza Mayor, el entorno Monumental o el Paseo de Cánovas. En algunos casos, la facturación en estos espacios puede superar el 40% o 50% del total del negocio.

La Federación de Hostelería ha reiterado que el mantenimiento de las terrazas no es un complemento, sino un "soporte imprescindible" para la rentabilidad en meses de alta demanda y un “salvavidas” en los periodos más fríos gracias a los cerramientos y a las llamadas terrazas de invierno.

En este contexto, la nueva ordenanza introduce cambios que el sector observa con preocupación, aunque también incorpora mejoras que pueden favorecer una mayor estabilidad.

Principales cambios de la nueva normativa

Más espacio para cada velador

La superficie máxima por velador pasa de 2,5 a 5 metros cuadrados, lo que permitirá mesas más amplias, mayor comodidad y una distribución más segura del tránsito peatonal.

Autorizaciones de hasta cuatro años

Las licencias dejan de renovarse anualmente para poder alcanzar una vigencia de hasta cuatro años, una medida que otorga previsibilidad a los hosteleros para planificar inversiones.

Cerramientos anclados y terrazas de invierno

El Ayuntamiento autoriza cerramientos anclados al suelo, siempre desmontables o plegables, lo que facilitará la instalación de terrazas de invierno, un recurso clave para sostener ingresos durante los meses fríos.

Control del ruido y limitación a 25 veladores

Las terrazas con actividad nocturna deberán garantizar mobiliario de bajo impacto acústico. Además, el máximo permitido será de 25 veladores, salvo excepciones justificadas mediante informe técnico.

Corredores de seguridad y mayor orden en bulevares

Se establecen corredores de paso para garantizar el libre tránsito y se flexibilizan algunas normas en bulevares, donde la distancia se mide cruzando pasos de peatones.

Los establecimientos de nueva apertura o en proceso de cambio de titular podrán solicitar terraza en cualquier momento del año, siempre que el espacio esté disponible. En ese caso, se abonará únicamente la tasa proporcional al tiempo de ocupación.

Horarios y sanciones

1 de octubre a 31 de mayo: 08.00–01.30 h

08.00–01.30 h 1 de junio a 30 de septiembre: 08.00–02.00 h

08.00–02.00 h Fines de semana: media hora más

El régimen sancionador establece multas:

Muy graves: hasta 3.000 euros

hasta 3.000 euros Graves: 751–1.500 euros

751–1.500 euros Leves: 100–750 euros

Los hosteleros con licencia en vigor disponen de cuatro años para adaptar sus terrazas a la nueva normativa.