Hostelería
El reloj corre para las terrazas en Cáceres: el 30 de noviembre vence el plazo clave para la supervivencia de los bares y restaurantes
Los negocios dependen de estas autorizaciones para sostener su actividad, mientras la nueva ordenanza introduce más exigencias, más superficie y control acústico
El Ayuntamiento de Cáceres mantiene abierto hasta el 30 de noviembre el plazo para solicitar nuevas terrazas o modificar las ya existentes, una gestión que para numerosos hosteleros es vital para su actividad económica. En una ciudad donde la climatología y los hábitos de consumo impulsan el uso de los espacios al aire libre, muchos negocios —especialmente los de menor tamaño— dependen de estos metros adicionales para garantizar su viabilidad.
Según el artículo 9 de la Ordenanza Municipal reguladora del aprovechamiento de los espacios públicos, las solicitudes deberán presentarse completas antes de esa fecha, mientras que la acreditación del pago anual podrá entregarse hasta el 31 de diciembre, tanto para nuevas autorizaciones como para las que ya cuentan con un permiso plurianual.
El trámite puede hacerse vía sede electrónica o de forma presencial en el registro del Ayuntamiento, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas.
Para muchos bares y restaurantes, la terraza supone una parte determinante de sus ingresos, especialmente en zonas de alta afluencia como la Plaza Mayor, el entorno Monumental o el Paseo de Cánovas. En algunos casos, la facturación en estos espacios puede superar el 40% o 50% del total del negocio.
La Federación de Hostelería ha reiterado que el mantenimiento de las terrazas no es un complemento, sino un "soporte imprescindible" para la rentabilidad en meses de alta demanda y un “salvavidas” en los periodos más fríos gracias a los cerramientos y a las llamadas terrazas de invierno.
En este contexto, la nueva ordenanza introduce cambios que el sector observa con preocupación, aunque también incorpora mejoras que pueden favorecer una mayor estabilidad.
Principales cambios de la nueva normativa
Más espacio para cada velador
La superficie máxima por velador pasa de 2,5 a 5 metros cuadrados, lo que permitirá mesas más amplias, mayor comodidad y una distribución más segura del tránsito peatonal.
Autorizaciones de hasta cuatro años
Las licencias dejan de renovarse anualmente para poder alcanzar una vigencia de hasta cuatro años, una medida que otorga previsibilidad a los hosteleros para planificar inversiones.
Cerramientos anclados y terrazas de invierno
El Ayuntamiento autoriza cerramientos anclados al suelo, siempre desmontables o plegables, lo que facilitará la instalación de terrazas de invierno, un recurso clave para sostener ingresos durante los meses fríos.
Control del ruido y limitación a 25 veladores
Las terrazas con actividad nocturna deberán garantizar mobiliario de bajo impacto acústico. Además, el máximo permitido será de 25 veladores, salvo excepciones justificadas mediante informe técnico.
Corredores de seguridad y mayor orden en bulevares
Se establecen corredores de paso para garantizar el libre tránsito y se flexibilizan algunas normas en bulevares, donde la distancia se mide cruzando pasos de peatones.
Los establecimientos de nueva apertura o en proceso de cambio de titular podrán solicitar terraza en cualquier momento del año, siempre que el espacio esté disponible. En ese caso, se abonará únicamente la tasa proporcional al tiempo de ocupación.
Horarios y sanciones
- 1 de octubre a 31 de mayo: 08.00–01.30 h
- 1 de junio a 30 de septiembre: 08.00–02.00 h
- Fines de semana: media hora más
El régimen sancionador establece multas:
- Muy graves: hasta 3.000 euros
- Graves: 751–1.500 euros
- Leves: 100–750 euros
Los hosteleros con licencia en vigor disponen de cuatro años para adaptar sus terrazas a la nueva normativa.
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes