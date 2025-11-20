Pleno de noviembre
El turismo en Cáceres, en el foco: Orgaz anuncia la supresión de un tipo impositivo de IBI para el sector
También avanza una nueva campaña promocional ‘inédita’ en temporada navideña
El portavoz del Gobierno local y concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha anunciado este jueves en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Cáceres que se suprimirá el tipo impositivo del 1 por ciento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (FBI), “que ustedes aprobaron en nuestra ciudad”, en referencia al PSOE, y que “tanto ha perjudicado a muchas partes del sector turístico”.
Apoyo al sector privado
Orgaz ha recalcado ese apoyo al sector privado con esta propuesta, que se materializará en el próximo ejercicio económico con la “eliminación y supresión” del tipo impositivo del IBI.
Así lo ha anunciado en el debate de la moción presentada por el PSOE en la que han solicitado la puesta en marcha "inmediata" del Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos en la Ciudad Monumental.
Una moción que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Unidas Podemos (UP), que ha calificado de “batiburrillo” la propuesta defendida por el edil socialista Jorge Villar, y ha contado con la abstención de Vox.
Ademas, Orgaz también ha avanzando la puesta en marcha estas navidades de “una campaña novedosa, en nuevos soportes, que hasta ahora nunca se ha llevado a cabo”.
Defensa de las acciones turísticas
Orgaz ha defendido que esta “es la política de nuestro Gobierno”, que “trabaja desde la cultura, los festejos, los servicios públicos, las infraestructuras, desde el patrimonio y el deporte, por el turismo junto con otras administraciones, los profesionales del sector y los trabajadores de esta casa que se dejan la piel y a los que ustedes han venido a echar por tierra todo su trabajo”.
