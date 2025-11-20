Un sello de Correos conmemora el 235 Aniversario de la Real Audiencia de Extremadura y el TSJEx lo celebra de esta simpática manera en Cáceres

Un sello de Correos, que cuenta con una tirada de 70.000 ejemplares, conmemora el 235 Aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, antecesora del TSJEx, para rendir homenaje a una institución que "ha sido pilar fundamental en la evolución de la justicia y símbolo de su compromiso con los derechos de los ciudadanos".

Así lo ha manifestado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, que ha presentado este sello, perteneciente a la serie 'Efemérides' de la entidad postal.

También han participado el magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres y miembro de la Comisión del 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, Jesús María Gómez Flores, y el director de Servicios Jurídicos de Correos, Rafael Domínguez.

Foto tras el acto. / Cedida a El Periódico

Este 2025 se cumplen 235 años desde la creación de la Real Audiencia de Extremadura, antecesora de lo que hoy es el TSJEx.

Una institución cuya actividad, en estos más de dos siglos transcurridos, "no se ha visto interrumpida por cambios de régimen, contiendas bélicas o acontecimientos de todo tipo", ha señalado Tena Aragón.

El Consejo de Castilla

El Consejo de Castilla propuso la creación de la Audiencia en 1775, ordenado por Carlos III el 11 de marzo de 1776, tras la petición de varias ciudades extremeñas que buscaban agilizar los procesos judiciales y evitar los largos tiempos de espera que suponía recurrir a las Chancillerías de Valladolid y Granada.

No llegó a ejecutarse en dicho año, sino años más tarde con Carlos IV en 1790, mediante la Pragmática Sanción del 30 de mayo.

Acto ante la prensa. / Cedida a El Periódico

En reconocimiento a su función y trayectoria se ha emitido un sello el 30 de octubre de 2025, que tiene un valor postal de 3 euros y que cuenta con una tirada de 70.000 ejemplares.

Se puede adquirir ya en las oficinas de Correos, en Correos Market y contactando con el Servicio Filatélico.