Valdefuentes mantiene la esperanza: los Reyes no descartan visitar la Feria Agroalimentaria en 2026

¿Será 2026 el año en el que por fin acudan los Reyes a inaugurar la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes? El alcalde de la ciudad, Álvaro Arias Rubio, ha realizado el enésimo intento para que Sus Majestades acudan a la localidad cacereña en una de sus fechas clave y ha recibido la contestación de la Casa Real.

El regidor invitó a Felipe VI y Letizia al municipio para participar en la apertura de una de las actividades más importantes de Extremadura, que el próximo año cumplirá un cuarto de siglo y tendrá inicio el día 13 de marzo. Además, este año estrenará la vitola de Interés Turístico Regional.

La respuesta

La respuesta de la Casa Real ha sido la siguiente: "Me complace acusar recibo a la carta que dirigió a Sus Majestades el pasado 30 de octubre, en la que les traslada la invitación para que visiten la localidad con motivo de la inauguración de la Feria Agroalimentaria", comienza indicando el texto.

"A este respecto deseo señalarle que, en estos momentos, no es posible comprometer la presencia de Sus Majestades, ya que todavía no conocemos el calendario de viajes y actividades oficiales que deberán atender a lo largo del próximo año. Algo que, lógicamente, condiciona sus agendas", sigue la misiva, redactada por el jefe de la Casa Real.

"No obstante, estudiaremos su propuesta con el mayor interés y, si viéramos alguna posibilidad de atenderla, con mucho gusto se lo comunicaremos con la suficiente antelación. Sus Majestades me encargan que, en su nombre, le agradezca esta atención y le envíe un cordial saludo que desean haga extensivo a todos los valdefuenteños, lo que cumplo con el mayor agrado", sentencia la carta.

La noticia no ha caído mal en la localidad. Álvaro Arias ha hecho extensiva la respuesta a todo el municipio a través de sus redes sociales: "No dice que sí, tampoco dice que no. Aunque somos conscientes de lo difícil que será, mantenemos las ilusiones intactas".

Más visitas

Los Reyes han estado en Extremadura hasta en tres ocasiones en lo que va de 2025. Primero fue a principios del mes de mayo, cuando inauguró la nueva Sala Tarteso del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. En ese mismo mes, acudieron a Guadalupe para visitar el Real Monasterio y sellar su vínculo histórico. Más de 2.000 personas estuvieron en la localidad para saludar y charlar a los monarcas, que se comprometieron a regresar en 2028, cuando se celebre el centenario de la Virgen de Guadalupe como Reina de las Españas, que tendrá lugar el 12 de octubre. Por último, durante el mes de agosto visitaron las zonas devastadas por el trágico incendio de Jarilla: estuvieron en los municipios de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás.