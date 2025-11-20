Los vecinos de Cuartos del Baño protestan en bloque por un acceso digno y el alcalde de Cáceres asegura que las obras empezarán el lunes

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño, ubicada entre Aliseda y Malpartida de Cáceres pero en el término municipal de la capital provincial, se han manifestado en bloque este jueves en la plaza de las Piñuelas en los instantes previos a la sesión plenaria para exigir que las obras que adecentarán el camino público de Monte Almeida se inicien a la mayor brevedad posible.

Solicitud

"Venimos a recordar al señor alcalde que el camino, según una sentencia emitida hace tres años, se tenía que haber recuperado para poner en servicio de todos los vecinos, y de la ciudadanía en general. Es público, y debe ser para uso y disfrute de la ciudadanía", ha indicado Antonio Gil, representante vecinal de la finca en nombre de la veintena de vecinos que han acudido a la manifestación.

Aseguran que, al llegar Rafa Mateos al ayuntamiento, una pequeña parte de los residentes ya se encontraban en la plaza de las Piñuelas y han tenido la oportunidad de charlar con él. "Por la circunstancia de que estuviéramos nosotros aquí, han solicitado a las máquinas que no acudieran a la finca para arreglar el camino", ha incidido Gil.

Respuesta del ayuntamiento

El ayuntamiento, al ser cuestionado por esta respuesta de Mateos, indica que los trabajos se iniciaron durante la semana pasada. Representantes de la empresa que acometerá la reforma acudieron al camino para delimitar la traza por la que debería ir la vía pública según la sentencia emitida hace tres años. Inciden en que las máquinas podrían haber comenzado este miércoles, pero que han preferido esperar al lunes ya que no habrían regresado en lo que resta de semana por motivos de la firma adjudicataria. La actuación definitiva, si todo va según lo previsto, comenzará el lunes.

Cedido

Contexto

Por contextualizar, una finca privada cortó el camino público en el año 2017. En ese momento, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento una investigación para determinar la titularidad, y se inició un recurso contencioso contra la resolución negativa a la petición de investigación por silencio administrativo. En 2019 lograron una sentencia favorable y el ayuntamiento, hasta 2021, no realizó la investigación.

Tras los dos años, el ayuntamiento deterina que el camino no es público y lo aprueba en el pleno. Cuartos del Baño interpuso un nuevo recurso contencioso-administrtivo contra la decisión. El tribunal lo estimó en 2022, anuló el acuerdo del consistorio y ordena su inclusión en el inventario del consistorio. En 2023, se denunciaron cortes en el camino y el mal estado que presenta y avisaron de que no actuar podría tener consecuencias penales para los responsables. Desde entonces, el ayuntamiento ha incoado expedientes para su recuperación.

50.000 euros

Finalmente, a finales de 2024, el consistorio destinó una cuantía cercana a los 50.000 euros para crear esta vía alternativa de acceso a Cuartos del Baño, puesto que el paso actual por el río Salor queda anegado con las fuertes lluvias. Las obras fueron adjudicadas. Sin embargo, se han producido dos trámites que han impedido que se hagan en los últimos seis meses.

En primer lugar, tuvieron que solicitar un permiso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura porque es un lugar de nidificación de determinadas aves dentro de una Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Una vez recibieron el visto bueno, en pleno verano, Mateos anunció que no se podría acometer la actuación hasta que finalizase la temporada de riesgo elevado de incendios. Ahora, por fin y varios años después, se iniciarán los trabajos para que exista esa vía alternativa al puente por el río Salor para que los vecinos no queden aislados cuando hay fuertes episodios de lluvias.