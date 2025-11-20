La nueva presidenta del colectivo vecinal se estrena con esta demanda
Zona tensionada: la petición de los residentes de la Ciudad Monumental en Cáceres llega al pleno
La moción de UP para declarar Paisaje Protegido la Sierra de la Mosca sale adelante; Vox se queda solo en su pretensión de celebrar en las aulas a los conquistadores extremeños
La nueva presidenta de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres, Celia Rubio, ha intervenido en el pleno municipal de este jueves (en el turno de colectivos), y se ha estrenado instando al Gobierno local a que se solicite la declaración de zona tensionada por la proliferación de alojamientos turísticos en el área.
"Aumento descontrolado"
"Nuestra presencia en este pleno está motivada por la constante falta de respuesta, legislatura tras legislatura, a problemáticas básicas como son el deterioro de las calles, la falta de servicios públicos, el aumento descontrolado de alojamientos turísticos, la organización de eventos masivos. Las inversiones municipales han priorizado el turismo frente a la vida vecinal, favoreciendo el vaciamiento residencial del casco antiguo", ha dicho en su intervención.
Rubio ha mencionado el proceso de participación para la reforma de la Plaza de Santiago, "proceso inconcluso a fecha de hoy". Así, ha pedido que se ejecute el Plan Estratégico y de Gestión de la ciudad monumental de Cáceres (moción que llevaba el PSOE al pleno y que ha sido rechazada), así como la regulación de alojamientos turísticos porque "el barrio está sufriendo gentrificación con la expulsión progresiva del residente, la pérdida de vida comunitaria, el deterioro de su identidad cultural y el encarecimiento del alquiler y de los servicios básicos".
Rubio ha criticado la "expansión descontrolada de alojamientos turísticos" en la ciudad, que ya suma 453 unidades "y hay más en marcha". Ello requiere "urgentemente", según los vecinos, "una ordenanza municipal para evitar la saturación y facilitar el acceso a vivienda digna en el casco histórico" porque "la regulación actual es insuficiente".
En su intervención, ha criticado que se priorice la actividad turística por encima del derecho a la vida vecinal "como si el barrio fuera un tablero de Monopoli", y ha reprochado que se haya destinado dinero público a la cesión de terrenos y a la adjudicación de bienes públicos para inversiones dirigidas exclusivamente al sector turístico, así como "bonificaciones de impuestos como la aprobada al hotel del Palacio de Godoy".
Aparcamientos
En cambio, no se promueven proyectos que benefician a los residentes como aparcamientos alternativos ante la eliminación de un centenar de plazas, o mejora de los servicios, según ha desgranado en su intervención.
"Se nos empuja a vivir en un barrio donde ya no podemos ni aparcar", ha añadido. "Y esto no solo dificulta la vida diaria, desalienta la residencia en el casco histórico y acelera la despoblación y la gentrificación, un proceso que ya venimos advirtiendo.
Por todo ello, los vecinos de la Ciudad Monumental solicitan una ordenanza reguladora de los alojamientos turísticos y la declaración de zona tensionada, además de un plan de movilidad pensado para quienes viven en el barrio; así como una regulación de los eventos masivos para que sean respetuosos con el patrimonio y con la vecindad.
Respuesta de Mateos
El alcalde, Rafael Mateos, ha tomado la palabra para aclarar que no se va a pedir la declaración de zona tensionada y que la ordenanza de apartamentos turísticos no limitará el número de estos establecimientos, sino que se centrará en la regulación regular su situación jurídica y fiscal.
Además, ha avanzado que ya se piensa en "empezar a sacar eventos que tradicionalmente se celebraban en la Ciudad Monumental" para hacerlos fuera del recinto histórico.
En cuanto a los aparcamientos, ha recordado que el que se construirá en Tenerías irá destinado a residentes al igual que el del entorno de El Madruelo, y sobre la reforma de la plaza de Santiago, ha recordado que se llevó a cabo una primera licitación que quedó desierta y "vamos a proceder a una nueva licitación después de hacer algunos ajustes por parte del Servicio de Infraestructuras", pero ese proyecto llevaba implícito la eliminación del 100 % de las plazas de aparcamiento de la plaza de Santiago, por lo que habrá que buscar alternativas.
Mociones
En el capítulo de mociones de los grupos políticos, ha salido adelante la presentada por Unidas Podemos (UP) para que el próximo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura "retome y apruebe a la mayor brevedad posible", el Decreto por el que se declara Paisaje Protegido a la Sierra de la Mosca y el Calerizo cacereño. Esta moción ha sido apoyada por PP, PSOE y UP, mientras que Vox se ha abstenido.
La portavoz de UP, Consuelo López, ha defendido que la Sierra de la Mosca "constituye un entorno natural excepcionalmente bien conservado en las proximidades de la ciudad", y "la Montaña de Cáceres es el pulmón verde de la ciudad", por lo que ha pedido que se agilice la protección ambiental de este enclave natural.
También ha sido rechazada, con los votos de PP, PSOE y Unidas Podemos, la moción presentada por Vox en la que se solicitaba instar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que el 8 de noviembre sea reconocido como celebración pedagógica en todos los centros educativos de la región, "en recuerdo y homenaje a los conquistadores extremeños que protagonizaron la hazaña heroica del Descubrimiento de América".
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana