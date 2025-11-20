Zona tensionada: la petición de los residentes de la Ciudad Monumental en Cáceres llega al pleno

La nueva presidenta de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres, Celia Rubio, ha intervenido en el pleno municipal de este jueves (en el turno de colectivos), y se ha estrenado instando al Gobierno local a que se solicite la declaración de zona tensionada por la proliferación de alojamientos turísticos en el área.

Sesión plenaria este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres. / Jorge Valiente

"Aumento descontrolado"

"Nuestra presencia en este pleno está motivada por la constante falta de respuesta, legislatura tras legislatura, a problemáticas básicas como son el deterioro de las calles, la falta de servicios públicos, el aumento descontrolado de alojamientos turísticos, la organización de eventos masivos. Las inversiones municipales han priorizado el turismo frente a la vida vecinal, favoreciendo el vaciamiento residencial del casco antiguo", ha dicho en su intervención.

Rubio ha mencionado el proceso de participación para la reforma de la Plaza de Santiago, "proceso inconcluso a fecha de hoy". Así, ha pedido que se ejecute el Plan Estratégico y de Gestión de la ciudad monumental de Cáceres (moción que llevaba el PSOE al pleno y que ha sido rechazada), así como la regulación de alojamientos turísticos porque "el barrio está sufriendo gentrificación con la expulsión progresiva del residente, la pérdida de vida comunitaria, el deterioro de su identidad cultural y el encarecimiento del alquiler y de los servicios básicos".

Rubio ha criticado la "expansión descontrolada de alojamientos turísticos" en la ciudad, que ya suma 453 unidades "y hay más en marcha". Ello requiere "urgentemente", según los vecinos, "una ordenanza municipal para evitar la saturación y facilitar el acceso a vivienda digna en el casco histórico" porque "la regulación actual es insuficiente".

En su intervención, ha criticado que se priorice la actividad turística por encima del derecho a la vida vecinal "como si el barrio fuera un tablero de Monopoli", y ha reprochado que se haya destinado dinero público a la cesión de terrenos y a la adjudicación de bienes públicos para inversiones dirigidas exclusivamente al sector turístico, así como "bonificaciones de impuestos como la aprobada al hotel del Palacio de Godoy".

Aparcamientos

En cambio, no se promueven proyectos que benefician a los residentes como aparcamientos alternativos ante la eliminación de un centenar de plazas, o mejora de los servicios, según ha desgranado en su intervención.

"Se nos empuja a vivir en un barrio donde ya no podemos ni aparcar", ha añadido. "Y esto no solo dificulta la vida diaria, desalienta la residencia en el casco histórico y acelera la despoblación y la gentrificación, un proceso que ya venimos advirtiendo.

Por todo ello, los vecinos de la Ciudad Monumental solicitan una ordenanza reguladora de los alojamientos turísticos y la declaración de zona tensionada, además de un plan de movilidad pensado para quienes viven en el barrio; así como una regulación de los eventos masivos para que sean respetuosos con el patrimonio y con la vecindad.

Respuesta de Mateos

El alcalde, Rafael Mateos, ha tomado la palabra para aclarar que no se va a pedir la declaración de zona tensionada y que la ordenanza de apartamentos turísticos no limitará el número de estos establecimientos, sino que se centrará en la regulación regular su situación jurídica y fiscal.

Además, ha avanzado que ya se piensa en "empezar a sacar eventos que tradicionalmente se celebraban en la Ciudad Monumental" para hacerlos fuera del recinto histórico.

En cuanto a los aparcamientos, ha recordado que el que se construirá en Tenerías irá destinado a residentes al igual que el del entorno de El Madruelo, y sobre la reforma de la plaza de Santiago, ha recordado que se llevó a cabo una primera licitación que quedó desierta y "vamos a proceder a una nueva licitación después de hacer algunos ajustes por parte del Servicio de Infraestructuras", pero ese proyecto llevaba implícito la eliminación del 100 % de las plazas de aparcamiento de la plaza de Santiago, por lo que habrá que buscar alternativas.