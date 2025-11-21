Cáceres busca su futuro en 100 Kairos: el programa que quiere evitar que los pueblos apaguen sus luces

Hay noticias que no solo informan: iluminan. En una provincia donde demasiados pueblos ven cómo cae la noche cada año un poco más temprano, la Diputación de Cáceres acaba de encender una luz que muchos esperaban. Se llama 100KAIROS, y nace para ofrecer algo que nunca sobra en el medio rural: oportunidad.

Porque detrás de cada casa cerrada, de cada negocio que no abre y de cada joven que hace la maleta rumbo a otra ciudad, hay una historia que pudo ser distinta. Y ahí es donde este programa quiere actuar. No con promesas vacías, sino con herramientas reales capaces de cambiar trayectorias personales y el destino de comunidades enteras.

Gráfico sobre despoblación. / El Periódico Extremadura

“Este programa nace para transformar el mercado laboral rural”, asegura la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, pero en sus palabras se percibe algo más profundo: la convicción de que Cáceres no está dispuesta a resignarse. Que cada pueblo —desde el más pequeño hasta el más vibrante— merece una oportunidad para escribir su futuro.

100KAIROS está diseñado para que 100 personas desempleadas y 50 PYMES rurales entren en un proceso de formación, acompañamiento y modernización que, por primera vez, coloca al talento local en el centro de la estrategia provincial. La intención no es solo enseñar, sino activar: activar profesionales, activar negocios, activar ideas que llevan años esperando una chispa para ponerse en marcha.

Curso

Las personas que entren en el programa no harán un simple curso. Entrarán en un camino de más de 350 horas donde aprenderán a mover su nombre por internet, a crear un negocio en línea, a dominar el marketing digital, la logística, la comunicación, el emprendimiento. Habrá mentores, habrá seguimiento personalizado, habrá un acompañamiento que en el medio rural rara vez existe.

Las empresas, por su parte, recibirán diagnósticos de madurez digital, planes de acción, y sobre todo algo imprescindible: miradas nuevas. Jóvenes y profesionales formados que analizarán sus retos reales y propondrán soluciones que antes no estaban al alcance.

Y mientras todo esto sucede, al fondo, late el verdadero objetivo: que nadie tenga que irse porque no encontró una oportunidad en su tierra.

100KAIROS es rural, sí. Pero también es profundamente humano. Nace de una urgencia silenciosa: la de proteger lo que hace que un pueblo sea un pueblo. Sus negocios, sus vecinos, sus proyectos, sus ganas de futuro. Y lo hace desde la convicción de que la innovación no es patrimonio de las grandes ciudades: también puede nacer en una panadería, en un taller, en una pequeña tienda de barrio, en una cooperativa agrícola o en la mente de alguien que todavía cree que vivir en su pueblo es posible.

Las inscripciones ya están abiertas en www.100kairos.es, pero más allá de las fechas, el programa deja un mensaje que trasciende al trámite: Cáceres quiere cambiar su destino. Y quiere hacerlo con su gente.

Quizá por eso este proyecto se llama como se llama: kairós, el “momento oportuno”. Ese instante que, si se aprovecha, puede abrir caminos donde antes solo había límites.

Para muchos pueblos de la provincia, tal vez ese momento empiece hoy.