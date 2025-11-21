Cáceres prepara los festejos taurinos de 2026 y plantea que haya más tardes de toros en San Fernando

Cáceres ya se ha puesto manos a la obra con la preparación de los festejos taurinos en la Feria de San Fernando de cara al año 2026. El equipo de prensa del ayuntamiento asegura que los técnicos ya están trabajando en crear un pliego para traer a la Era de los Mártires un cartel más ambicioso con el mayor número de tardes posible.

"Tras devolver los toros a la ciudad y constatarse el éxito que supone para nosotros los festejos taurinos, la intención es seguir mejorando cada año", inciden. Cabe recordar que el coso cacereño es una plaza de segunda categoría por pertenecer a una capital de provincia, aunque apenas celebre dos festejos taurinos al año.

Galería | Oda al toreo de Ferrera en Cáceres y triple puerta grande / Carlos Gil

Regreso

Los toros regresaron a la ciudad en mayo de 2024 tras cinco años de parón. La ciudad se vio inmersa en una feria de auténtico éxito con figuras de primer nivel en el escalafón. Solo el primer año estuvieron en la ciudad Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Hermoso de Mendoza en el año de su retirada. La primera tarde, las gradas registraron una gran entrada, pero no llegó a llenarse el tendido. En la segunda, se colgó el cartel de 'no hay billetes'.

El segundo año en el que se han celebrado los festejos taurinos en la ciudad, los dos de la mano de Lances de Futuro, cumplió con creces los objetivos. Morante, De Justo y Ortega volvieron al albero de la ciudad. Y la segunda tarde fue para Ginés Marín, Andrés Roca Rey y Antonio Ferrera. Dos llenazos que confirmaron que la ciudad no quiere quedarse sin toros.

Carlos Gil

Más festejos

Motivo de sobra para que se aumente el número de festejos taurinos en los pliegos. Se desconoce todavía si será con más corridas, o si añadirán rejones y novilladas. Tampoco se sabe la fecha en la que se realizará. San Fernando coincide con la final de la Champions nuevamente y la empresa de los toros de estos dos últimos años ha preferido que no coincidan. Eso sí, la puerta está abierta a que se celebren el fin de semana de antes o durante la propia semana. Pronto se conocerá, cuando el ayuntamiento licite la concesión de la plaza.