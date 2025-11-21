Caso Cilleros: un jurado popular juzgará a la joven acusada de matar a su bebé recién nacido

Un jurado popular se encargará de juzgar a la joven del municipio cacereño de Cilleros que se mantiene en prisión provisional acusada de matar a su bebé recién nacido.

Instrucción

El caso sigue en fase de instrucción por parte del Juzgado Número 2 de Coria, ya que la jueza ha solicitado una prórroga de seis meses, con la joven acusada de matar a su bebé recién nacido en el municipio cacereño en prisión provisional.

(Habrá ampliación)