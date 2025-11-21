Tribunales
Caso Cilleros: un jurado popular juzgará a la joven acusada de matar a su bebé recién nacido
Un jurado popular se encargará de juzgar a la joven del municipio cacereño de Cilleros que se mantiene en prisión provisional acusada de matar a su bebé recién nacido.
Instrucción
El caso sigue en fase de instrucción por parte del Juzgado Número 2 de Coria, ya que la jueza ha solicitado una prórroga de seis meses, con la joven acusada de matar a su bebé recién nacido en el municipio cacereño en prisión provisional.
(Habrá ampliación)
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana