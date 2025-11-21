Un contencioso por desprendimientos en la muralla de Cáceres le sale a pagar al ayuntamiento

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Cáceres ha estimado el recurso interpuesto por un ciudadano que solicitó que el ayuntamiento cacereño debía abonarle las obras realizadas en su vivienda particular (7.137 euros), sita en el número 13 de la calle Adarve del Cristo, en pleno casco histórico y a cuenta de los desprendimientos de la muralla almohade.

Condena al ayuntamiento

Este recurso anula la resolución recurrida inicialmente y condena al ayuntamiento a ejecutar las obras ordenadas por resolución de la Alcaldía (con fecha 9 de abril de 2013) y todo ello con imposición de costas al consistorio.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno municipal, Ángel Orgaz, en una rueda de prensa este viernes tras la reunión de la Junta local de Gobierno en la que se ha tenido conocimiento de este fallo judicial.

Muralla cacereña. / CARLOS GIL

La citada vivienda sufría de problemas de humedades y desprendimientos derivados del estado de conservación de la muralla; ahora el consistorio tendrá que hacer frente a los gastos derivados del arreglo de estos desperfectos, según la citada sentencia.

Por otro lado, la Junta local de Gobierno ha tenido conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por la que se hace público el proceso de expropiación de terrenos para las obras del proyecto de depuración de la pedanía de Rincón de Ballesteros. En este anuncio se cita a los titulares de los terrenos el día 28 de noviembre "a efectos de subsanar posibles errores que se hayan cometido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación".