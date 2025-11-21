Cuenta atrás para la Navidad en Cáceres: encendido de luces, pista de hielo y más novedades

El viernes 28 de noviembre a las 19.30 dará oficialmente comienzo en la plaza Mayor la Navidad en Cáceres con el encendido de luces y la apertura de algunos de sus atractivos principales como la ya tradicional pista de hielo. Serán un millón de bombillas de luces LED las encargadas de iluminar «y dar un ambiente navideño» de una forma especial la ciudad durante estos días tan especiales.

Soledad Carrasco, concejala de Festejos, ha dado detalles este viernes en rueda de prensa de todo lo que se tiene previsto para la festividad pero, sobre todo, el día del encendido. «Queremos que Cáceres sienta la Navidad, y que, especialmente, los niños y niñas de la ciudad disfruten con ello». Los pequeños son, precisamente, los protagonistas del momento del encendido de luces, «uno de los más esperados por la ciudad», que contará con algunas sorpresas.

Videomapping

Para empezar, incluso antes del encendido, «veremos algo nunca antes visto en la Navidad de nuestra ciudad»: un videomapping en la fachada del ayuntamiento. Este proyectará un cuento navideño con un juego de luces y sonido «que nos dejará a todos con la boca abierta», y acabará con una cuenta atrás que desembocará en el momento de la pulsación del botón del encendido.

Soledad Carrasco, concejala de Festejos, en rueda de prensa. / Jorge Valiente

Los encargados de ese momento tan emocionante serán este año niños y niñas con altas capacidades de la Asociación TalentiaEx, quienes recibieron la noticia «encantados». Una vez que el botón sea pulsado, se encenderán las luces de toda la ciudad. La iluminación este año ha sido especialmente cuidada, estando unificado su color en torno a tonos dorados y plateados «para dar coherencia a la iluminación en Cáceres».

Con las luces ya encendidas dará comienzo a la fiesta con música, sorpresas, nieve artificial que inundará la plaza y un guiño preparado a la candidatura a la Capitalidad Cultural de 2031, «creando un momento único». También habrá un concierto gratuito a cargo de María Parrado, cantante que pasó por La Voz Kids y ha llegado a interpretar la banda sonora de 'Vaiana'. En el concierto desplegará un buen repertorio de canciones de Disney. «Será un pistoletazo mágico», asegura Carrasco.

Árbol, mercado y photocalls

En la plaza Mayor, junto a la pista de hielo que este año será «la más grande hasta la fecha» con 800 metros cuadrados (del 28 de noviembre al 7 de enero), estará el emblemático árbol de 20 metros instalado junto al ayuntamiento. La pista se montará este fin de semana y también se han instalado a lo largo de la ciudad «elementos diferentes» en lugares estratégicos, en forma de photocall en San Juan, la avenida de España, Gómez Becerra y Rodríguez Moñino. También habrá decorado en otros lugares de la ciudad, pero como novedad se presenta un belén tridimensional que se colocará en la plaza de Santa María y que, seguramente, será «uno de los lugares más fotografiados».

La pista de hielo de la plaza Mayor toma forma en Cáceres / Jorge Valiente

La plaza Mayor será el corazón con la pista, el árbol transitable y 'el poblado navideño', pero no el único punto fuerte. En Cánovas se instalará próximamente el mercado navideño, y en el parque de Gloria Fuertes nace un nuevo enclave bautizado como 'Peque Navidad', «pensando, como siempre, en los niños», y que contará con un trineo de Papá Noel, una noria, un scalextric infantil y una serie de propuestas de ocio para toda la familia. Habrá eventos musicales en todas las barriadas, pasacalles, belenes y «un sinfín de propuestas para todas la edades que, poco a poco, iremos desgranando sus detalles».

El momento del encendido se está convirtiendo en un momento señalado en el calendario y, por ello, la concejala invita a todos los cacereños a que acuden a vivirlo. Ya saben, viernes 28 a las 19.30.