Electrocash crece desde las raíces para construir el futuro

Expansión, innovación, trabajo duro, familia y una gran vocación de servicio a los extremeños. Esas son algunas de las palabras que están detrás del leitmotiv de Euro Electrodomésticos Extremadura, firma líder en almacenaje, distribución y venta de electrodomésticos, que opera bajo la marca Electrocash en Extremadura y parte de Andalucía. La apertura de un nuevo centro logístico en Cáceres, que se une al existente en Zafra, refuerza sus aspiraciones de expansión y también se adelanta al futuro, colocándose en vanguardia de la sostenibilidad de la responsabilidad social corporativa.

Fachada del nuevo centro logístico en la calle Molineros de Las Capellanías. / Jorge Valiente

Historia

Más de 2 millones de euros de inversión, 5.000 metros cuadrados, tres muelles de carga y 15 trabajadores son algunas de las cifras de este centro logístico para una empresa en algo más de un año cumplirá tres décadas. La historia de esta aventura que se desarrolla en una tierra de raíces profundas. En 1997 dos hermanos, Francisco y Pedro Piñero Lemus pusieron en marcha una tienda en el Polígono Industrial Las Capellanías de Cáceres con solo tres trabajadores y una pequeña flota de reparto. Lo que empezó como un sueño familiar se convirtió con el tiempo en una forma de entender la empresa basada en la constancia, el trabajo, la constancia y el compromiso. En 1998 abrió su segundo almacén en Zafra, extendiendo su actividad al sur de Extremadura.

En 2008 llegó el punto de inflexión. En plena crisis económica, Euro Electrodomésticos Extremadura decidió dar un paso adelante y creó una marca propia con la que llegó a miles de hogares: Electrocash. Tienda a tienda, la marca fue creciendo por la región: Plasencia, Don Benito, Navalmoral de la Mata y otros municipios se fueron uniendo a la gran familia.

Electrocash se ha consolidado como la gran cadena extremeña de electrodomésticos, con más de 30 tiendas propias, 17 franquicias y más de 150 personas trabajando con un mismo objetivo: ofrecer calidad, servicio y cercanía. Crecer no es solo abrir nuevos caminos y recordar siempre los inicios.

El público llena las instalaciones durante la jornada inaugural. / Jorge Valiente

A punto de cumplir 30 años

Hoy 28 años después de ese momento fundacional comienza una nueva etapa para Euro Electrodomésticos Extremadura. En Cáceres, corazón de Extremadura, nace el nuevo centro logístico de Electrocash, que se suma al de Zafra: más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la innovación y el servicio. Todo ello permitirá una gestión más ágil y una logística más sostenible. No se trata solo de un simple edificio en el Polígono Las Capellanías, sino del símbolo de una empresa netamente extremeña, que crece con paso firme, creando empleo y futuro en nuestra región, y más allá, pues amplia su presencia en Andalucía. Todo ello con cercanía, confianza y servicio.

Muelles de carga del nuevo centro logístico de Cáceres. / Jorge Valiente

El crecimiento de la firma es también un ejercicio de responsabilidad. Avanzar solo tiene sentido si se protege lo que nos rodea. Desde 2024 Euro Electrodomésticos Extremadura forma parte del registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, lo que significa entender que cada paso que se da cuenta y que cada persona importa.

El nuevo centro logístico refrenda la apuesta de la firma por seguir creciendo desde Extremadura, innovando desde nuestras raíces y seguir construyendo futuro juntos.

Francisco Piñero Lemus, CEO de Euro Electrodomésticos Extremadura, agradece el apoyo de sus proveedores, trabajadores, autoridades y amigos en la puesta en marcha de este nuevo centro logístico Electrocash.