Movilidad
Las líneas de autobús urbano se reorganizarán en Cáceres y llegarán a nuevos destinos
El ayuntamiento está preparando el nuevo contrato para los próximos años, puesto que el actual concluye a finales de 2026
El mapa de las líneas de autobús urbano de la ciudad de Cáceres está a unos meses de cambiar para siempre. El ayuntamiento se ha puesto manos a la obra con la redacción del proyecto de movilidad para los próximos años y se licitará a lo largo de los próximos meses.
El actual contrato, que lo gestiona la empresa concesionaria Vectalia, concluirá a finales del próximo 2026. Por ello, tal y como informó el alcalde Rafa Mateos durante la celebración del pleno infantil celebrado esta semana tras las preguntas del representante del colegio Alba Plata, a lo largo de 2027 se redistribuirán las líneas para "adaptar el servicio a la nueva realidad de la ciudad".
Barrios
"Hemos crecido mucho en los últimos diez años", incidió el regidor cacereño. Entre los cambios que pretenden implementar se encuentran llegar hasta el final de barrios como Casa Plata, El Junquillo o Residencial Gredos, donde a día de hoy no llega el servicio.
Refuerzos
Cabe destacar que se acaba de implementar un refuerzo en la línea 8. Desde el pasado mes de septiembre, el bus urbano llega al Parque Empresarial Mejostilla con la creación de una parada en el área de negocios. También se modificó la frecuencia de paso los sábados, domingos y festivos, que es de 30 minutos en lugar de los 40 anteriores.
Historia
La empresa encargada de la concesión del servicio es Vectalia y lleva gestionándolo desde el año 2014, cuando era alcaldesa la popular Elena Nevado. La contrata va a tener un periodo de vigencia total de 13 años (diez más tres de prórroga) y el coste del servicio ascendió a un total de 87,8 millones de euros. El precio incluye una cantidad subvencionada anual de 2,4 millones de euros.
