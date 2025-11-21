Llamamiento urgente en Cáceres: cae la asistencia al cribado de mama pese a poder atender a 150 mujeres al día

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha lanzado un llamamiento a las mujeres de la ciudad para que acudan a la Unidad Móvil de Cribado de Cáncer de Mama instalada en el Centro de Salud de La Mejostilla, donde en los últimos días se ha registrado una caída en la afluencia.

La unidad comenzó a funcionar el 3 de noviembre y permanecerá activa hasta el 16 de diciembre, con un horario de diez horas diarias. Cuenta con dos técnicos especializados que trabajan con tecnología de última generación, cuyas mamografías son evaluadas posteriormente por radiólogos del hospital. El dispositivo puede atender a 150 mujeres al día, una cifra que se alcanzó casi al completo durante la primera semana… hasta que la asistencia empezó a disminuir.

La detección precoz, clave para salvar vidas

Desde la AECC recuerdan que acudir al cribado es esencial: permite detectar el cáncer de mama en fases muy iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento eficaz y supervivencia son mucho mayores.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre mujeres, y solo en la provincia de Cáceres se diagnostican más de 300 casos nuevos cada año, según el Observatorio Contra el Cáncer.

El programa está dirigido a mujeres entre 48 y 69 años que hayan recibido una carta de citación. Sin embargo, quienes cumplan la edad y no hayan recibido la notificación pueden solicitar una nota interior a su médico de familia o contactar directamente con el programa en el correo incidenciascitaspdpcm@salud-juntaex.es.

Los profesionales cuentan con un correo específico (incidenciasprofesionalespdpcm@salud-juntaex.es) y también está disponible el teléfono 924 38 25 87 de 12.00 a 14.00 horas.

La prevención, vital Acudir a los programas de cribado de cáncer no es un mero trámite sanitario: es una herramienta fundamental para salvar vidas. Así lo recuerdan especialistas médicos y entidades dedicadas a la prevención, que insisten en que detectar un tumor a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo, entre una recuperación rápida o un pronóstico más difícil. Los cribados —como los de mama, colon o cuello de útero— están diseñados para identificar alteraciones antes de que aparezcan síntomas. “Cuando el cáncer se detecta en fases tempranas, la supervivencia aumenta de forma muy significativa”, explican desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En muchos casos, el tumor se descubre cuando todavía es pequeño, localizado y altamente tratable. Más de la mitad de los cánceres podrían detectarse antes Diversos estudios señalan que más del 50% de los cánceres pueden diagnosticarse en estadios iniciales si la población participa activamente en los programas de cribado. Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo la falta de asistencia, motivada por miedo, desconocimiento o falta de tiempo. En la provincia de Cáceres, por ejemplo, el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre mujeres, con más de 300 nuevos casos al año. La participación en los programas de cribado puede reducir drásticamente la mortalidad asociada. Pruebas sencillas, rápidas y gratuitas Una de las fortalezas de los cribados es su accesibilidad: Son gratuitos .

. No requieren ingresos ni preparación compleja.

Se realizan en minutos.

Están diseñados para minimizar molestias y facilitar la participación. La mamografía, el test de sangre oculta en heces o la citología cervical son pruebas rápidas que permiten adelantarse a la enfermedad. Detectar una lesión temprana puede evitar tratamientos agresivos o cirugías invasivas. Romper barreras: miedo, desinformación y tabúes Los profesionales de la salud insisten en desmontar los miedos que impiden a muchas personas acudir a estas citas. “El cribado no diagnostica cáncer, lo previene”, señalan. Su objetivo es identificar cambios sospechosos que, tratados a tiempo, evitan que la enfermedad avance. Las asociaciones recuerdan que ignorar una citación o postergar una prueba puede tener consecuencias graves. Por eso recomiendan que, si alguien pertenece a la franja de edad indicada y no ha recibido carta, consulte a su médico de familia para incluirse en el programa. Un beneficio personal… y colectivo La participación masiva en los cribados no solo mejora el pronóstico individual: también reduce el coste sanitario y permite destinar recursos a otros tratamientos e innovaciones. La detección temprana disminuye hospitalizaciones, intervenciones complejas y tratamientos de larga duración. Un mensaje claro Los expertos lo resumen en una frase sencilla: el cáncer detectado a tiempo se cura mucho más y mejor. Por eso, recuerdan, acudir a los cribados no es una opción secundaria: es una prioridad de salud.

La Asociación Española Contra el Cáncer, referencia nacional desde hace siete décadas, trabaja para prevenir la enfermedad, acompañar a pacientes y financiar investigación oncológica. Con 143 millones de euros destinados a 750 proyectos, es la entidad social y privada que más recursos invierte en investigación contra el cáncer en España.

Presente en 52 sedes provinciales y más de 2.000 localidades, cuenta con 35.000 voluntarios, 728.000 socios y 1.261 profesionales. Solo en 2024 atendió a más de 136.000 personas mediante servicios de apoyo y atención especializada.

El aviso de la AECC es directo: si tienes entre 48 y 69 años, participa en el cribado. Puede salvarte la vida.

La unidad móvil está activa, equipada y disponible. Solo falta que las mujeres cacereñas ocupen su sitio.