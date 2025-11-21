Negocios
Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
Yuco es el nuevo proyecto ubicado en la plaza de América desde el pasado mes de octubre
Hace tiempo que los negocios chinos dejaron de ser el típico 'Todo a 100'. Se han diversificado hasta el punto de que están en todos los sectores de venta al público. En la ciudad de Cáceres, son habituales los bazares, pero también hay restaurantes, multitiendas, bares y tiendas de moda distribuidos por todo el casco urbano que son gestionados por orientales.
El último ejemplo es el de Andy y Ana, una pareja joven de 26 y 27 años que se han lanzado al mundo de la venta de prendas de ropa. Han alquilado un local que quedó libre el pasado verano en la plaza de América (La Cruz), en pleno corazón de la ciudad, y se han tirado de cabeza a la piscina para abrir Yuco Moda.
Oportunidad
"Hemos elegido este lugar porque antes había una tienda similar. Hemos considerado que era una buena oportunidad y lo hemos intentado. No es un trabajo como el de un restaurante o una multitienda, donde hay que echar muchas horas. Tenemos una gran posibilidad de crecer", señalan. Abren de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
La tienda abrió sus puertas a comienzos del mes de octubre. En este tiempo, aseguran que "está funcionando bien". Venden ropa de hombre, pero sobre todo de mujer. También complementos, bolsos, zapatos, ropa interior, pijamas, calcetines o bisutería. ¿Y el precio? "Ni caro, ni barato. Medio, que digamos", dicen entre risas. "La gente viene mucho, pero no saben que somos un local nuevo", explican.
En pareja
Como buena pareja que trabaja junta, han optado por repartirse las tareas: "Es lo mejor para no discutir", cuentan. "Yo me encargo de cobrar", dice Ana. "Yo suelo ordenar", dice Andy. Están solos en esta andadura, no necesitan más empleados. ¿Y por qué Yuco? Son las iniciales de ambos en los nombres en chino.
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres