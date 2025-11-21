Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres

Hace tiempo que los negocios chinos dejaron de ser el típico 'Todo a 100'. Se han diversificado hasta el punto de que están en todos los sectores de venta al público. En la ciudad de Cáceres, son habituales los bazares, pero también hay restaurantes, multitiendas, bares y tiendas de moda distribuidos por todo el casco urbano que son gestionados por orientales.

El último ejemplo es el de Andy y Ana, una pareja joven de 26 y 27 años que se han lanzado al mundo de la venta de prendas de ropa. Han alquilado un local que quedó libre el pasado verano en la plaza de América (La Cruz), en pleno corazón de la ciudad, y se han tirado de cabeza a la piscina para abrir Yuco Moda.

Oportunidad

"Hemos elegido este lugar porque antes había una tienda similar. Hemos considerado que era una buena oportunidad y lo hemos intentado. No es un trabajo como el de un restaurante o una multitienda, donde hay que echar muchas horas. Tenemos una gran posibilidad de crecer", señalan. Abren de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

La tienda abrió sus puertas a comienzos del mes de octubre. En este tiempo, aseguran que "está funcionando bien". Venden ropa de hombre, pero sobre todo de mujer. También complementos, bolsos, zapatos, ropa interior, pijamas, calcetines o bisutería. ¿Y el precio? "Ni caro, ni barato. Medio, que digamos", dicen entre risas. "La gente viene mucho, pero no saben que somos un local nuevo", explican.

En pareja

Como buena pareja que trabaja junta, han optado por repartirse las tareas: "Es lo mejor para no discutir", cuentan. "Yo me encargo de cobrar", dice Ana. "Yo suelo ordenar", dice Andy. Están solos en esta andadura, no necesitan más empleados. ¿Y por qué Yuco? Son las iniciales de ambos en los nombres en chino.