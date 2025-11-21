Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 28 de noviembre al 7 de enero

La pista de hielo de la plaza Mayor de Cáceres será "la más grande hasta la fecha", con 800 metros cuadrados

Abrirá el mismo día que el encendido de luces, el viernes 28, siendo una de las atracciones principales de la navidad cacereña

La pista de hielo de la plaza Mayor toma forma en Cáceres

La pista de hielo de la plaza Mayor toma forma en Cáceres

La pista de hielo de la plaza Mayor toma forma en Cáceres / Jorge Valiente

Pablo Parra

Cáceres

Ya se conocen más detalles de la navidad cacereña y, concretamente, de la ya tradicional pista de hielo de la plaza Mayor, «uno de los principales atractivos de la navidad». Este año se volverá al formato original, después de que el año pasado se recurriera a una pista sintética tras quedar desierta la licitación del contrato. Abrirá el viernes 28, mismo día del encendido de luces, y estará disponible de 11.00 a 00.00 hasta el día 7 de enero. Este fin de semana da comienzo su montaje.

800 metros cuadrados

Soledad Carrasco, concejala de Festejos, ha dado más detalles en rueda de prensa este viernes, en la que ha hablado de todo lo previsto para la festividad navideña. La pista contará con 800 metros cuadrados «de diversión», la mayor apuesta hasta la fecha.

La empresa encargada es la andaluza Donaelia SL, ubicada en Torre del Campo (Jaén) y con más de 20 años de experiencia en el sector.

La pista será uno de los numerosos atractivos con los que contará la ciudad, como el abeto visitable de 20 metros también de la Plaza, el mercado de Cánovas o, como novedad, un belén tridimensional que se instalará en la plaza de Santa María y que apunta a ser «el lugar más fotografiado estas navidades».

La pista de hielo de la plaza Mayor de Cáceres será "la más grande hasta la fecha", con 800 metros cuadrados

La pista de hielo de la plaza Mayor de Cáceres será "la más grande hasta la fecha", con 800 metros cuadrados

