Planes para este viernes en Cáceres: música, ajedrez y diálogo abierto

La ciudad ofrece opciones para aprender, disfrutar y compartir cultura.

Triálogo abierto en Espacio Belleartes

El viernes 21 de noviembre desde las 20.00 hasta las 23.00 horas, con entrada de hasta tres euros, Tecnosofía de Barra propone un encuentro donde el conocimiento se comparte sin fronteras. Luz Marina Hernández y Marce Solís serán los protagonistas de un diálogo abierto, guiado por un moderador, en el que explorarán conexiones inesperadas entre sus disciplinas.

Los asistentes podrán disfrutar de cena-lunch con aperitivos ibéricos, quesos, postres y bebidas, mientras descubren nuevas ideas y perspectivas. La velada culminará con una sesión musical de DJ Lou Riff, especialmente preparada para la ocasión, cerrando una noche donde aprender y disfrutar van de la mano.

Taller de ajedrez en la Biblioteca Pública

Este viernes 21 de noviembre, la Biblioteca Pública de Cáceres 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey', en colaboración con Ágora Ajedrez, organiza un Taller de Ajedrez de iniciación y perfeccionamiento. La actividad se desarrollará en la sala multiusos 'Vicente Paredes Guillén' desde las 17.30 hasta las 20.00 horas.

El taller, dirigido a personas mayores de 6 años, consta de cuatro sesiones con dos grupos por sesión, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento. Cada sesión es independiente y se puede asistir a tantas como se desee. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Tablero de ajedrez. / Cedida

Concierto solidario de 'Cantautaria Folklórica' en la ciudad

A las 20.30 hoy, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la XI edición de Cantautaria Folklórica, un concierto solidario a favor de CERMI Extremadura que rinde homenaje al universo folklórico.

En esta edición, el programa se centra en la Canción de Autor ancestral, histórica y popular, surgida de la sabiduría y experiencia de los pueblos, basada en la tradición oral y con fuerte implicación social. Entre los participantes confirmados se encuentra la Asociación Folklórica El Trébol, mientras que faltan por anunciar un cantautor y un dúo que completarán la programación.