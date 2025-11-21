Así sonó Cáceres: los alumnos de Las Carmelitas desbordan emoción con el Himno de la Alegría por Santa Cecilia

La calle San Pedro de Alcántara volvió a convertirse este martes en un escenario abierto. El Colegio de Las Carmelitas de Cáceres celebró un año más su esperado concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, una cita que ha logrado reunir a decenas de alumnos, familias y profesores en una actividad que el público cacereño ya siente como propia. La tradición, que hunde sus raíces en el compromiso del centro con la música y la educación artística, es hoy uno de los actos escolares más reconocidos en la ciudad.

En esta edición han sido los alumnos y alumnas de 1º a 4º de Primaria quienes han protagonizado uno de los momentos más emotivos al interpretar con carrillón el célebre “Himno de la Alegría”, uno de los fragmentos más universales de la Novena Sinfonía de Beethoven, inspirado en la “Oda a la Alegría” del poeta Friedrich Schiller.

El carrillón, un instrumento formado por pequeñas láminas metálicas afinadas que se golpean con baquetas, es habitual en el aprendizaje musical por su claridad, suavidad y su capacidad para introducir a los más pequeños en la melodía y la armonía.

Los cursos de 5º y 6º de Primaria continuaron el recital con el Canon en Re mayor de Johann Pachelbel, una de las piezas barrocas más interpretadas del mundo, conocida por su construcción repetitiva y progresiva que permite escuchar la entrada sucesiva de voces y melodías. Su estructura, basada en un bajo continuo que se repite una y otra vez, lo convierte en un ejercicio perfecto para trabajar coordinación, escucha activa y conjunto.

El concierto incluyó también el popular villancico “El Tamborilero”, una composición de origen checo titulada originalmente “Carol of the Drum”, difundida mundialmente gracias a la versión de la cantante estadounidense Katherine K. Davis en 1941 y popularizada en España por artistas como Raphael. La letra, centrada en un niño pobre que ofrece el sonido de su tambor como regalo, simboliza la humildad y la inocencia propias de la Navidad.

Los estudiantes cerraron el repertorio con la canción infantil “Los Cacharros”, una pieza especialmente querida por los más pequeños por su ritmo alegre y su carácter participativo.

La celebración ha sido impulsada, un año más, por la dirección del Colegio de Las Carmelitas, que promueve cada curso esta actividad para acercar la música a la comunidad educativa y al entorno urbano. El concierto ha sido organizado por los maestros de música Jorge García Matas y Clara Martín Bulnes, cuya labor docente, coordinación y preparación del alumnado han sido fundamentales para la calidad del evento.

Santa Cecilia: una patrona con siglos de tradición

La figura de Santa Cecilia, mártir cristiana del siglo II o III, ha sido venerada como patrona de los músicos desde la Edad Media. Según la tradición, durante su boda “cantaba en su corazón al Señor”, motivo por el que fue asociada al arte musical. Su imagen aparece a menudo acompañada de un órgano, un arpa o un laúd, y su festividad, que se celebra cada 22 de noviembre, se ha convertido en una fecha clave para conciertos, encuentros corales y actividades educativas en instituciones de toda Europa.

En Cáceres, el Colegio de Las Carmelitas —que lleva también su nombre— mantiene viva esta tradición, convirtiendo su homenaje anual en una cita que trasciende los muros del centro y se proyecta en la vida cultural de la ciudad.

Un año más, música, emoción y comunidad se dieron la mano en un acto que demuestra que, cuando la educación apuesta por la sensibilidad artística, el resultado trasciende lo académico y se convierte en celebración colectiva.