Alegría en Cáceres: oros olímpicos en Atlanta y ascenso del CF Extremadura a Primera División

En 1996, Nuria Cabanillas, Juancho Pérez y Juan de Dios Román, estrellas del deporte regional, logran el Oro en las Olimpiadas de Atlanta. También, los atletas paraolímpicos Enrique Tornero y Alicia Martínes consiguieron oro y récord del mundo. El triunfo de los exremeños concentró en Barajas a cientos de paisanos para aclamarles y, entre gritos, ondear las banderas de la región. Fue un gran triunfo de estos deportistas de élite extremeños y el mejor pago que podían tener sus enormes sacrificios diarios.

Ascenso a Primera División

Después de una brillantísima temporada, el CF Extremadura, de Almendralejo, y tras la continuada gestión de su directiva, presidida por Pedro Nieto, alcanzaba las máximas cotas del fútbol nacional, logrando el ascenso a la Primera División.

Este periódico recogía el partido decisivo frente al Albacete, del que detallamos parte de la crónica: "Fue un partido serio en defensa, posición desde la que aguantó las acometidas del Albacete, para acabar seccionando su yugular en el último suspiro del encuentro de ayer con el gol ya histórico de Pepe Tirado que se suma al logrado por Manuel en la ida. Desolación en el 'Carlos Belmonte' cuando los aficionados se dieron cuenta del por qué de la presencia azulgrana en la promoción".