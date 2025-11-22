Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Alegría en Cáceres: oros olímpicos en Atlanta y ascenso del CF Extremadura a Primera División

Nuria Cabanillas, Juancho Pérez y los paralímpicos Enrique Tornero y Alicia Martínez triunfaron en Atlanta en el mismo año en que el CF Extremadura subió a Primera

En la izquierda, Nuria Cabanillas, extremeña.

En la izquierda, Nuria Cabanillas, extremeña. / EFE

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1996, Nuria Cabanillas, Juancho Pérez y Juan de Dios Román, estrellas del deporte regional, logran el Oro en las Olimpiadas de Atlanta. También, los atletas paraolímpicos Enrique Tornero y Alicia Martínes consiguieron oro y récord del mundo. El triunfo de los exremeños concentró en Barajas a cientos de paisanos para aclamarles y, entre gritos, ondear las banderas de la región. Fue un gran triunfo de estos deportistas de élite extremeños y el mejor pago que podían tener sus enormes sacrificios diarios.

Ascenso a Primera División

Después de una brillantísima temporada, el CF Extremadura, de Almendralejo, y tras la continuada gestión de su directiva, presidida por Pedro Nieto, alcanzaba las máximas cotas del fútbol nacional, logrando el ascenso a la Primera División.

Este periódico recogía el partido decisivo frente al Albacete, del que detallamos parte de la crónica: "Fue un partido serio en defensa, posición desde la que aguantó las acometidas del Albacete, para acabar seccionando su yugular en el último suspiro del encuentro de ayer con el gol ya histórico de Pepe Tirado que se suma al logrado por Manuel en la ida. Desolación en el 'Carlos Belmonte' cuando los aficionados se dieron cuenta del por qué de la presencia azulgrana en la promoción".

Las obras de abastecimiento continúan en Cáceres y afectan a vías céntricas como Gil Cordero y avenida Alemania

Cáceres se abriga: así han cambiado las sábanas de invierno y por qué elegir bien puede mejorar tu descanso (y el planeta)

Cáceres entra en la lista: así actúan los falsos instaladores de calderas que estafan miles de euros por toda España

Planes en Cáceres este fin de semana: teatro 'La Reina Pirata', 'Gran Circo Acrobático de China' y concierto de guitarra clásica

Alerta en Cáceres: la Guardia Civil avisa de una “ola” de estafas online en Black Friday, CyberMonday y Navidad

Así será el nuevo fenómeno turístico de Cáceres: no es Maltravieso, es el Conejar, la otra cueva que puede revolucionar la arqueología europea

Alegría en Cáceres: oros olímpicos en Atlanta y ascenso del CF Extremadura a Primera División

Hugo, el niño feliz de 3 años con una enfermedad rara en Cáceres: "Solo queremos que se invierta en investigación"

