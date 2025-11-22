Nuestro pasado
Alegría en Cáceres: oros olímpicos en Atlanta y ascenso del CF Extremadura a Primera División
Nuria Cabanillas, Juancho Pérez y los paralímpicos Enrique Tornero y Alicia Martínez triunfaron en Atlanta en el mismo año en que el CF Extremadura subió a Primera
En 1996, Nuria Cabanillas, Juancho Pérez y Juan de Dios Román, estrellas del deporte regional, logran el Oro en las Olimpiadas de Atlanta. También, los atletas paraolímpicos Enrique Tornero y Alicia Martínes consiguieron oro y récord del mundo. El triunfo de los exremeños concentró en Barajas a cientos de paisanos para aclamarles y, entre gritos, ondear las banderas de la región. Fue un gran triunfo de estos deportistas de élite extremeños y el mejor pago que podían tener sus enormes sacrificios diarios.
Ascenso a Primera División
Después de una brillantísima temporada, el CF Extremadura, de Almendralejo, y tras la continuada gestión de su directiva, presidida por Pedro Nieto, alcanzaba las máximas cotas del fútbol nacional, logrando el ascenso a la Primera División.
Este periódico recogía el partido decisivo frente al Albacete, del que detallamos parte de la crónica: "Fue un partido serio en defensa, posición desde la que aguantó las acometidas del Albacete, para acabar seccionando su yugular en el último suspiro del encuentro de ayer con el gol ya histórico de Pepe Tirado que se suma al logrado por Manuel en la ida. Desolación en el 'Carlos Belmonte' cuando los aficionados se dieron cuenta del por qué de la presencia azulgrana en la promoción".
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar