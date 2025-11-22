Alerta en Cáceres: la Guardia Civil avisa de una “ola” de estafas online en Black Friday, CyberMonday y Navidad

En Cáceres, la Guardia Civil no solo mira a las carreteras de entrada a los grandes centros comerciales: también vigila las autopistas invisibles por las que viajan nuestras compras online. Con la llegada del Black Friday, el CyberMonday y la campaña de Navidad, el Cuerpo ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía: los ciberdelincuentes “no descansan” y aprovechan estas fechas para multiplicar sus intentos de fraude.

El aviso no es retórico. Cada año se detectan nuevos engaños ligados a ofertas agresivas, envíos urgentes y supuestos chollos imposibles. Los agentes recuerdan que, en un contexto de consumo masivo, el riesgo se dispara, pero también insisten en que adoptar hábitos sencillos de seguridad puede marcar la diferencia entre una compra feliz y una estafa costosa.

Lo primero que recomiendan es desconfiar del impulso y mirar dos veces la pantalla antes de pagar. A la hora de comprar, es fundamental asegurarse de que la página es legítima: el navegador debe mostrar el protocolo seguro “https://” y el icono del candado, así como información clara sobre quién vende, dónde está la empresa, qué política de devoluciones aplica y qué hace con los datos personales del cliente. Si todo son prisas, precios imposibles y poca transparencia, conviene frenar.

Las ofertas

La Guardia Civil subraya que las ofertas “demasiado buenas” suelen ser la puerta de entrada perfecta para los estafadores. Artículos de alta gama a precios ridículos, grandes marcas con descuentos irreales o enlaces que prometen regalos por tiempo limitado son ganchos habituales. En muchos casos, tras el pago no llega ni el producto ni la devolución; en otros, el objetivo es aún más grave: robar datos bancarios para utilizarlos después. Por eso recomiendan utilizar siempre métodos de pago seguros, como tarjetas de uso limitado o prepago, y plataformas que ofrezcan protección al comprador, evitando las transferencias directas cuando no se tiene total certeza de la legitimidad del vendedor.

Otra línea de defensa pasa por cuidar los propios dispositivos. Mantener el sistema operativo y el antivirus actualizados, usar contraseñas robustas y distintas para cada servicio y activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible son medidas básicas que complican mucho el trabajo de los ciberdelincuentes. A ello se suma una regla de oro: no hacer clic en enlaces sospechosos. Correos, SMS o mensajes en redes sociales que remiten a supuestos envíos retenidos, premios inesperados o alertas urgentes suelen ser señuelos de campañas de phishing. La recomendación es clara: no acceder nunca desde esos enlaces y escribir directamente la dirección oficial del comercio o del servicio de mensajería en el navegador.

En el terreno de las estafas más comunes, los agentes destacan varios patrones que se repiten campaña tras campaña. Uno de los más extendidos es la suplantación de grandes cadenas, supermercados o plataformas de venta y logística. Los delincuentes copian logotipos y estética corporativa para enviar correos o SMS que parecen auténticos, invitando a participar en sorteos, actualizar datos o “reactivar” una cuenta bloqueada. En realidad, buscan que el usuario introduzca claves o números de tarjeta en páginas falsas.

También se han detectado numerosos fraudes vinculados a webs y aplicaciones de compraventa de segunda mano, donde tras un primer contacto legítimo, el supuesto comprador invita a continuar la operación fuera de la plataforma oficial y envía enlaces fraudulentos para “gestionar el pago” o “confirmar el envío”, momentos en los que se capturan datos sensibles. Durante el Black Friday y la Navidad se multiplica además el phishing asociado a envíos, con mensajes que aseguran que un paquete está retenido y exigen un pequeño pago para liberarlo. Un clic puede bastar para facilitar datos bancarios que después se usarán sin control.

En paralelo, la Guardia Civil advierte de que los equipos sin protección son vulnerables a programas maliciosos como el ransomware, capaces de bloquear archivos y sistemas completos tras descargar un adjunto infectado o entrar en una web comprometida. En estos casos, los delincuentes llegan incluso a exigir un rescate económico a cambio de devolver el acceso a los datos.

Ante este escenario, los agentes recomiendan conservar siempre toda la documentación de las compras: confirmaciones, facturas, correos de pedido, capturas de pantalla y justificantes de pago. Son pruebas esenciales si es necesario reclamar o denunciar. También recuerdan que no se deben compartir datos personales o bancarios más allá de los estrictamente necesarios, y que al tirar cajas y embalajes es conveniente destruir etiquetas donde figure el nombre, la dirección o el teléfono, para evitar que esa información acabe en manos indebidas.

Si pese a todas las precauciones alguien sospecha que ha sido víctima de un fraude —por ejemplo, por cargos no autorizados en la tarjeta o por pagos realizados en páginas que después desaparecen—, la Guardia Civil pide actuar con rapidez: contactar cuanto antes con la entidad bancaria para bloquear operaciones y presentar denuncia. En los casos susceptibles de gestionarse por vía digital, como los cargos fraudulentos en tarjetas u otros medios de pago electrónicos, está disponible el servicio de denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, en la dirección https://guardiacivil.sede.gob.es, una herramienta que facilita una tramitación más ágil y accesible para los afectados.

Desde Cáceres, la Guardia Civil insiste en que la mejor protección es la combinación de prudencia, sentido crítico e información. Black Friday, CyberMonday y la Navidad seguirán siendo sinónimo de compras, paquetes y ofertas, pero también de riesgos si no se navega con cuidado. En un escenario donde los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos año tras año, la ciudadanía tiene en su mano hacer que cada “clic” sea más seguro. Y, si algo sale mal, recuerdan, siempre queda la opción de acudir a los canales oficiales, entre ellos la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Cáceres, en el teléfono 927 628 150 (ext. 0320080), para informarse y dar el siguiente paso.