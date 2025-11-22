Cáceres mira a Valdemorales y Almoharín: así se combate la violencia de género en los pueblos donde el silencio pesa más

En Valdemorales y Almoharín, dos pequeños municipios cacereños donde todos se conocen y las historias vuelan más rápido que las noticias oficiales, la lucha contra la violencia de género adopta un matiz distinto. Las instituciones pueden diseñar protocolos y leyes, pero en los pueblos la realidad se impone de otra forma: el silencio pesa más, el miedo se multiplica y la víctima convive a menudo con su agresor a pocos metros de distancia. Por eso, las medidas de prevención en comunidades pequeñas están tomando un rumbo más directo, más humano y más visible.

Precisamente, la Guardia Civil ha instruido diligencias relacionadas con un delito contra la libertad sexual en una localidad de la comarca de la Sierra de Montánchez y Tamuja, que han sido remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres. La autoridad judicial ha asumido la dirección del caso y ha decretado el ingreso en prisión provisional de la persona implicada. "Para proteger la privacidad de las posibles víctimas y evitar cualquier identificación indebida, no es posible facilitar más detalles”, apuntaron primera hora de hoy desde el Instituto Armado.

No obstante, todo apuntaba a que podría tratarse de una persona relacionada con Valdemorales que viviría en una localidad cercana, lugar donde podrían haberse producido los hechos, extremo que la Guardia Civil tampoco precisó. La detención podría haberse producido entre martes y miércoles, aunque igualmente no se ofrecieron detalles al respecto.

Como en el pueblo el asunto era ya un clamor, este diario trató de contactar con el Ayuntamiento de Valdemorales, a través de su alcalde, pero no fue posible. Vecinos sí confirmaron que "en el pueblo no se habla de otra cosa" y ya se apuntaba a que detrás del caso estaba un político.

Y así ha sido. De hecho, el PSOE de la provincia de Cáceres conoció ayer mismo a través de El Periódico Extremadura la noticia. Realizadas "las averiguaciones pertinentes, hemos podido constatar que esta persona no es militante del partido socialista, si bien formaba parte del grupo municipal como concejal en el Ayuntamiento de Valdemorales, por lo que instamos al alcalde del municipio, Alfonso Búrdalo, a la expulsión inmediata de este edil del grupo municipal, exigiendo la renuncia a su acta de concejal de forma irrevocable", ha asegurado.

Desde el PSOE de la provincia de Cáceres se remitió posteriormente un comunicado en el que expresaba "nuestra más absoluta condena y repulsa contra todos los actos de violencia hacia las mujeres y sus derechos sexuales. Nuestro compromiso con los derechos de la mujeres es firme y no aceptamos, ni toleramos conductas ni acciones que cercenen estos derechos". El teniente de alcalde responde a las iniciales de J. L. S. G.

Refuerzo

En los últimos meses, los ayuntamientos de la zona han reforzado sus acciones con programas de formación para el personal municipal, charlas educativas en centros sociales y campañas puerta a puerta que buscan desterrar el estigma que aún envuelve las denuncias de violencia machista. Se insiste especialmente en la detección precoz: en pueblos donde el médico, la maestra o la farmacéutica conocen a los vecinos de toda la vida, ellos se han convertido en actores clave para activar las alertas.

Almoharín. / El Periódico

La política local influye de manera decisiva en cómo se perciben y se gestionan estos delitos. El compromiso del ayuntamiento determina si las víctimas se sienten acompañadas o completamente desamparadas. En municipios como Valdemorales, donde los recursos son reducidos, contar con una corporación implicada significa tener transporte asegurado para acudir a servicios especializados, protocolos de coordinación con la Guardia Civil o campañas que recuerdan que “no estás sola”, incluso en un pueblo de 200 habitantes.

Sin embargo, las víctimas en zonas rurales siguen enfrentándose a obstáculos enormes: fondos limitados, distancias largas, dependencia económica o miedo al señalamiento público. Por eso, desde Cáceres y desde la Junta de Extremadura se insiste en reforzar la red rural de atención. Existen recursos como el Servicio de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia Sexual, accesible también desde pueblos pequeños, las casas de emergencia, los teléfonos 016 y 112, la presencia de equipos especializados de la Guardia Civil, y los Puntos de Atención Psicosocial, que se activan cuando las distancias dejan a la víctima aislada.

Las redes sociales

A este mapa de apoyo se ha sumado un actor inesperado: las redes sociales. Lejos de lo que muchos creen, en los pueblos su impacto es enorme. Facebook, WhatsApp o TikTok se han convertido en herramientas para denunciar, difundir casos, identificar comportamientos peligrosos y romper un silencio que durante décadas se confundió con normalidad. En Valdemorales y en numerosos municipios cacereños, las campañas digitales han servido para que los jóvenes —y también muchos adultos— comprendan que ciertos comportamientos son violencia, aunque nunca antes se nombraran así.

Las redes sociales también han permitido que asociaciones, colectivos feministas y administraciones locales lancen mensajes de apoyo instantáneos, difundan recursos, organicen actos simbólicos y acompañen a las víctimas sin que tengan que salir de sus casas. La sensibilización digital está logrando lo que antes parecía imposible en muchos pueblos: crear comunidad frente a la violencia, visibilizarla y combatirla de forma conjunta.

Mientras Valdemorales continúa avanzando en esta lucha, Cáceres observa un fenómeno que se repite en toda la provincia: los pequeños municipios están demostrando que, cuando la ayuda se personaliza y la comunidad se implica, la violencia de género deja de ser un secreto a voces para convertirse en una prioridad compartida. Porque el tamaño del pueblo no puede determinar la protección de una mujer. Y porque, incluso en los rincones más pequeños de Extremadura, la igualdad y la seguridad deben llegar hasta la última puerta.