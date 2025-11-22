Documentan el patrimonio cultural (único en Europa y transmitido exclusivamente por mujeres) de un pueblo de Cáceres

En Cáceres, la Sierra de Gata esconde muchos encantos, pero el municipio de Villamiel (apenas 400 habitantes) destaca por una particularidad: un patrimonio cultural único en Europa. Nos referimos al único juego conocido europeo de esta familia lúdica, basada en el lanzamiento de bolas (realizadas con madera de higuera) con la mano, que ha sido conservado y transmitido exclusivamente por mujeres. "Las bolas no son solo un juego: son una herencia viva que ha dado carácter y cohesión a esta comunidad” ha señalado el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, que ha asistido a la presentación del documental 'El juego de las bolas'.

Villamiel en pleno juego. / CEDIDA

Una práctica ancestral

Un trabajo audiovisual impulsado y financiado por la Diputación de Cáceres que pretende preservar, investigar y difundir una práctica lúdica ancestral, considerada hoy uno de los principales patrimonios culturales inmateriales de la comarca y un referente único en el panorama europeo.

Morales ha asistido a la presentación del audiovisual y ha destacado el valor excepcional del juego dentro de la cultura extremeña. “Villamiel custodia un tesoro que no se guarda en vitrinas, sino en las manos y en la convivencia de un pueblo. Las bolas no son solo un juego: son una herencia viva que ha dado carácter y cohesión a esta comunidad”.

El juego de las bolas, practicado tradicionalmente por las mujeres de Villamiel, constituye la herencia etnomotriz más singular del municipio: una actividad que ha servido durante generaciones para construir identidad, fortalecer vínculos y transmitir valores comunitarios. Su particularidad radica en que es el único juego conocido en Europa, de esta familia lúdica basada en el lanzamiento de bolas con la mano, que ha sido conservado y transmitido exclusivamente por mujeres.

Este patrimonio cumple, además, todos los criterios establecidos por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003): se trata de un conocimiento arraigado en la memoria colectiva, transmitido entre generaciones y recreado constantemente en función del entorno y la historia local, infundiendo un fuerte sentimiento de identidad y continuidad.

El presidente señaló también el papel esencial que las mujeres villamelanas han desempeñado en la pervivencia del juego: “Tomaron la calle cuando nadie hablaba de hacerlo. Convirtieron las pendientes del pueblo en espacios de encuentro, de destreza y de complicidad. Cada bola lanzada contiene una historia; cada aro acertado, un recuerdo. Sin ellas, este legado no existiría”.

El Ayuntamiento de Villamiel agradece la custodia de la tradición Este juego no es solo patrimonio: es infancia en las plazas, es identidad compartida, es comunidad que se teje al ritmo de una bola rodando sobre la tierra. Ya se ha presentado oficialmente el documental, impulsado por la Diputación de Cáceres para conservar esta tradición y proyectarla al futuro como símbolo de la riqueza cultural de nuestros pueblos. *A todas las mujeres de Villamiel, gracias por custodiar y transmitir este tesoro. *A quienes siguen enseñándolo, practicándolo y difundiendo su valor, gracias por hacerlo eterno.

Bolas de madera de higuera

El documental presentado constituye el primer registro audiovisual integral del juego: recoge a las jugadoras, las técnicas, los espacios de práctica, el vocabulario propio y los materiales tradicionales, como las bolas de madera de higuera. Un documento necesario ante el riesgo de pérdida que supone el paso del tiempo; con cada jugadora que desaparece se va también una parte irrepetible de esta tradición.

“Este proyecto no es solo una producción audiovisual, es un acto de responsabilidad y amor hacia nuestra historia. La Diputación está aquí porque creemos en la defensa del mundo rural, en el valor de nuestras tradiciones y en la fuerza de aquello que nos recuerda quiénes somos”, según Morales.

El acto concluyó con un agradecimiento expreso a todas las mujeres de Villamiel que han sostenido esta práctica durante décadas, así como al equipo profesional responsable del documental.

“Que esta obra sea un homenaje, un registro necesario y, sobre todo, un punto de partida para que el juego de las bolas continúe rodando por las calles del pueblo durante muchas generaciones más”.

Con este impulso, Villamiel reafirma su compromiso con la conservación y la proyección de su patrimonio cultural, un legado que hoy se reconoce como un orgullo para los villamelanos y villamelanas, y como un símbolo de identidad para toda la provincia.