Entra en la cárcel el sexagenario que mató a Encarnita Polo, la cantante que deslumbró a Cáceres

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años a quien se considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, el 14 de noviembre en una residencia de Ávila. Fuentes de la Fiscalía han confirmado este sábado a la Agencia Efe que el auto de prisión fue acordado después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición judicial, una semana después de que se produjeran los hechos.

Durante este tiempo, el hombre ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, lo que ha impedido que pudiera declarar ante el juez que instruye este caso que ha tenido una gran repercusión mediática desde que se conoció la muerte de la artista, de 86 años. Las mismas fuentes han dicho desconocer la prisión en la que ingresará el hombre de 66 años, ya que se trata de una decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias.

Lucía Feijoo Viera

Este hombre, que se encontraba en la misma residencia de mayores que Encarnita Polo en Ávila, estranguló presuntamente a la artista en las dependencias de 'Decanos DomusVi'. El supuesto responsable de los hechos no había mostrado hasta entonces ningún síntoma de agresividad, según señalaron fuentes de la investigación.

Los responsables de la compañía 'DomusVi', que gestiona la residencia de mayores 'Decanos', reconocieron estar "consternados ante lo ocurrido", y señalaron que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles". Además, rechazaron realizar cualquier pronunciamiento por "máximo respeto a la confidencialidad" que se les pide, y por "el cariño a la residente".

Su paso por Cáceres

En Cáceres, la muerte de Encarnita Polo ha creado una profunda conmoción. Su visita a la capital cacereña se produjo en el contexto de su participación en la Semana de la Copla en la Filmoteca de Cáceres, en una mesa redonda de homenaje al maestro Solano junto a Javier Remedios organizada en 2010 por la tonadillera Pilar Boyero. Una etapa en la que miles de politonos de móviles habían devuelto su estribillo más famoso a la palestra. Este revival se debió, en parte, al baile viral de la superestrella Beyoncé al ritmo de su canción.

En Cáceres, la artista no ocultó su entusiasmo por el éxito tardío que le brindó la tecnología y la diva del pop. "La adoro. Con ella he tenido otra vez un éxito que no esperaba. Le daría un beso", afirmó, revelando un profundo agradecimiento. "La gente cree que he hecho otra versión, pero es la misma. Mi casa de discos me contrató para hacer esos politonos. Preciosos. No me di cuenta de lo que hicimos entonces."

A sus 71 años en ese momento, Encarnita Polo se mostró honesta sobre la evolución de la industria. Aunque reconoció que los nuevos soportes habían cambiado el panorama, era optimista: "Al final volvemos al disco. Ha cambiado la forma de vivir y la música no se podía quedar atrás." Y defendió la copla, género que protagonizaba su visita a la ciudad monumental, asegurando que estaba "más de moda que nunca" y mejor valorada que en la época franquista, donde, paradójicamente, no le permitieron cantar su éxito 'Paco, Paco, Paco' en una actuación para el Caudillo por llevar su nombre.

Durante la conversación en Cáceres, Polo ofreció una visión íntima de su vida personal, alejada de los focos pero anclada en la realidad. "Voy al gimnasio y no me muevo de casa a no ser que tenga algún compromiso," comentó sobre su rutina sencilla. La sorpresa vino al hablar de sus afectos: "Desde que no estoy enamorada, me siento muy bien. No sabe lo bien que se vive sola."

La artista, que mencionaba tener una hija y un nieto maravilloso que presumía de ella, no eludió temas candentes. Ante su público en la Filmoteca cacereña, la cantante dejó claras sus posturas políticas con una sinceridad que la caracterizaba: aseguraba que Fraga era "neutral," que jamás votaría a Zapatero, y que seguía el canal de televisión Intereconomía.

Con el fallecimiento de Encarnita Polo, Cáceres se queda con el recuerdo de una artista de fuerte carácter, una defensora de la copla y una pionera del flamenco-pop que, gracias a un politono y a Beyoncé, volvió a demostrar que el arte, como ella dijo, se mantiene siempre gracias al público. "Si te deja de querer, es mejor irte a casa. Yo tengo suerte".