Agenda cultural
Eventos en Cáceres: Musical de Blippi, ruta nocturna y entrega de medalla
Descubre el musical familiar, la ruta nocturna con auriculares y el homenaje al Tribunal Superior de Justicia en un solo recorrido cultural
Planes culturales y de ocio para este fin de semana y lunes.
Blippi llega al Gran Teatro con 'El Musical de los Niños'
Este domingo a las 12:30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá El Musical de los Niños (Blippi), un espectáculo lleno de música, diversión y aprendizaje. Inspirado en el popular personaje de YouTube, Blippi y sus amigos transportará a los más pequeños a un mundo mágico donde la educación y la diversión se combinan de manera espectacular.
Con canciones pegadizas, bailes vibrantes y mensajes educativos, el musical promete risas y momentos inolvidables para toda la familia. La función, recomendada para niños a partir de 2 años, tiene una duración aproximada de 60 minutos. Las entradas anticipadas tienen un coste de 13 euros y el día de la función subirán a 16.
Ruta nocturna con auriculares por la ciudad
Este lunes a las 19:30 horas, vive una experiencia única con la ruta nocturna de El Conde Ciervo. Los participantes recorrerán un sendero acompañados de auriculares, disfrutando de las composiciones musicales del autor mientras descubren sorpresas a lo largo del camino. Una actividad pensada para agudizar todos los sentidos y sumergirse en un ambiente místico. El precio es de 5 euros, e incluye el préstamo de los cascos y un pliego de cordel firmado por el autor.
Entrega de la Medalla de Cáceres
Este lunes a las 20:00 horas se celebrará el acto de entrega de la Medalla de Cáceres al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en conmemoración del 235º aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790.
El acto, contará con la participación de autoridades locales y regionales, y estará amenizado por la actuación musical flamenca de Tamara Alegre y Perico de la Paula, que ofrecerán un espectáculo lleno de arte y emoción para los asistentes.
