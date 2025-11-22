Suceso
Un herido por el incendio de una casa rural en el barrio judío de Hervás
Hasta un total de siete viviendas afectadas por el humo han tenido que ser revisadas por los bomberos
Un incendio en un alojamiento turístico en el popular barrio judío de Hervás este sábado, que ha originado que otros domicilios colindantes se hayan visto afectados por el humo (dos de ellos por las llamas), se ha saldado con un hombre de 37 años herido leve, aunque ha recibido el alta in situ.
Actuación del SEPEI
El aviso del incendio se recibió sobre las 11:40 horas y hasta el lugar del suceso (calle Cuesta y calle Abajo) se desplazaron bomberos del SEPEI de Plasencia además de la unidad de mando de Cáceres; en total tres vehículos y ocho efectivos.
El incendio comenzó en una casa rural donde se encontraban dos personas , una de ellas (un hombre) ha recibido atención sanitaria. También ha sido afectada una vivienda colindante por el fuego; y por el humo, hasta un total de siete viviendas que han tenido que ser revisadas por los bomberos.
Las labores han finalizado sobre las 15:28 horas de la tarde.
