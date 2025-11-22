Los hurdanos confluyen en Cáceres y alertan de la falta de relevo generacional en la apicultura: "Vamos a tener un problema"

La algarabía hurdana ha invadido este mediodía la plaza Mayor de Cáceres con sones tradicionales, aguardiente y perrunillas de Casares de Hurdes y bailes típicos. Pero eso tipismo que impregna Cáceres este sábado con el XI Encuentro de Jurd@nos lleva aparejado un grito; una advertencia sobre el devenir de uno de los territorios más pintorescos y mágicos de la región extremeña: Las Hurdes.

Las Hurdes conquistan de nuevo Cáceres / Jorge Valiente

Relevo generacional

Al son del Grupo folk El Guindal (Azabal), al que se han acercado miembros del Ayuntamiento de Cáceres como el alcalde, Rafael Mateos; el edil de Cultura, Jorge Suárez, y la de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; a ese son, Paulino Marcos, de Las Mestas y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultura, ha planteado un panorama ciertamente desalentador: "Son 485 empresas las que se dedican a la apicultura" en el territorio.

"Antes incorporábamos cada año a la empresa el relevo generacional, con entre 15 y 20 personas; llevábamos cuatro años con un relevo que se reduce a 3-4 personas". Y reflexiona acerca de que esto es un indicativo de que "no vamos en la dirección correcta. O enmendamos eso o dentro de 10 años vamos a tener un problema".

Y es en este punto donde surge el principal problema que arrastra el medio rural: la despoblación. "Cada vez hay menos población en Las Hurdes y no se pone remedio".

Cuestionado acerca de programas que incentiven que haya personas que opten por vivir en el marco hurdano y que puedan trabajar en remoto, Marcos apunta que "para eso que apostar por la fibra óptica y por dar servicios" a esos futuros pobladores, sanitarios, de alimentación, etc.

Paisaje Cultural

Paulino Marcos reflexiona sobre estos asuntos vistiendo una camiseta de Paisaje Cultural, el último proyecto para impulsar al territorio hurdano de la mano del sello Unesco. Una candidatura que aúna el patrimonio hurdano, su arquitectura tradicional y su identidad cultural.instrumento importante para “promover la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico de Las Hurdes”.

Además, desde el territorio se ha trasladado el temor a la Administración de que muchos de los aspectos clave de la esencia y autenticidad de Las Hurdes corren el riesgo de perderse; con su arquitectura tradicional como uno de los principales rasgos identitarios.

Y es que la comarca hurdana atesora uno de los mejores ejemplos de la arquitectura negra, con sus sencillas y humildes casas de pizarra, sin usar cemento ni argamasa. Lo que convierte esta estampa en una de las más singulares del turismo extremeño.

El objetivo: posicionar al territorio como destino rural de calidad, competitivo y diverso, potenciando su identidad cultural, inmaterial, su gastronomía y las actividades en la naturaleza que se pueden practicar.

Encuentro anual

Hurdanos y simpatizantes de Las Hurdes afincados en la capital cacereña (algunos llevan casi 40 años aquí) han vuelto a demostrar el arraigo que mantienen con su comarca, a pesar de residir a kilómetros de distancia, con una nueva edición del 'Encuentro de Jurdan@s en Cáceres. Una jornada de hermandad y reivindicación, que aúna gastronomía local, tradición y folclore y que ha puesto el foco en Las Hurdes durante unas horas.