Iberdrola renueva los puntos que tiene en Cáceres para la atención de sus clientes

Iberdrola ha renovado sus puntos de atención al cliente en la capital cacereña con el objetivo de mejorar los servicios y el asesoramiento que se prestan a todos los clientes, tanto para hogares como para empresas. Las oficinas disponen de nuevo mobiliario, una distribución más accesible y mejor iluminación, entre otras mejoras, y ha contado este viernes con la visita del alcalde, Rafa Mateos, en el punto de atención situado en Virgen de Guadalupe. Mateos ha conocido las instalaciones renovadas acompañado de Borja Cañas, delegado comercial de Iberdrola en Extremadura.

En estas oficinas se ofrecen recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente, así como sobre los nuevos servicios energéticos, como las comunidades solares que se han instalado en Cáceres, que es referente nacional en estas instalaciones. Además, se ofrece información sobre otras soluciones de autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos y su instalación en el domicilio, climatización, aerotermia y rehabilitación energética o servicios como el Asistente Smart, que permite controlar y ahorrar en el consumo. Los puntos de atención al público estarán abiertos de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.

Beneficiarias

En Cáceres también se está llevando a cabo la comercialización de 17 comunidades solares que se han instalado en la ciudad, permitiendo a más de 2.290 familias beneficiarse de una rebaja en la factura de la luz y acceder al autoconsumo renovable sin necesidad de contar con una instalación propia. Cáceres, según informó la eléctrica, es referente en comunidades solares en todo el país siendo la primera ciudad de España en la que todos los vecinos pueden acceder a este tipo de autoconsumo energético por situarse a menos de dos kilómetros de una instalación.

Además, Cáceres se ha convertido en la primera ciudad que incorporará un sistema de almacenamiento de baterías en una comunidad solar existente, lo que permitirá optimizar el uso de la energía generada, adaptándose a las franjas horarias de mayor consumo doméstico y utilizar la energía solar incluso de noche.