La iluminación navideña ya no es solo decoración: es economía y un imán turístico para Cáceres

El día 28 tendrá lugar el comienzo de la Navidad cacereña con el encendido de luces, la apertura de la pista de hielo de la plaza Mayor y la llegada de más atractivos como el belén de Santa María o el mercado de Cánovas. En cuanto cae la tarde y el reloj del Ayuntamiento marca las siete, Cáceres se enciende. No es una metáfora: es un estallido. Luces que serpentean entre las torres medievales, figuras que trepan por los balcones de la Plaza Mayor y un resplandor dorado que convierte cada esquina en una postal viva. La iluminación navideña ya no es un adorno; es un acontecimiento. Y en Cáceres, como en Vigo, Málaga o Madrid, empieza a ser también una estrategia turística de primer nivel.

Pero aquí tiene un matiz distinto: el casco histórico. Cuando las bombillas se reflejan en la piedra centenaria, el efecto es casi cinematográfico. “Es la primera vez que venimos en Navidad y no esperábamos… esto,” dice Claudia, turista madrileña, mientras señala la Torre de Bujaco envuelta en luz cálida. Su pareja graba un vídeo destinado a las redes: la nueva forma de viajar es compartirlo antes incluso de vivirlo del todo.

La hostelería

Los hosteleros lo saben. Los comerciantes también. Cada año, el arranque de la iluminación marca el inicio del “primer gran puente emocional del invierno”. “La gente sale más, compra más y se queda más tiempo en la calle. Es como si la ciudad respirara con otro ritmo,” explica Isabel, dueña de una tienda en Pintores, que asegura que las ventas suben entre un 20% y un 35% durante las semanas navideñas.

Las cifras lo confirman: el Ayuntamiento calcula que la iluminación atrae miles de visitantes adicionales cada año, un fenómeno que ya ha sido estudiado en ciudades como Málaga, donde el alumbrado navideño ha generado récords de ocupación hotelera, o Vigo, cuyo modelo lumínico se ha convertido en marca internacional. Cáceres, con un perfil más histórico y menos masificado, busca su propio equilibrio: deslumbrar sin perder autenticidad.

Las imágenes de las luces de Navidad en Cáceres / Carlos Gil

En el corazón de la ciudad vieja, los guías turísticos han adaptado sus rutas. “Antes la gente venía a ver murallas y palacios. Ahora viene a ver cómo brillan,” bromea —solo a medias— un veterano guía local mientras acompaña a un grupo hasta la concatedral de Santa María. Allí, la luz transforma la sobriedad románica en un escenario emocional que invita al silencio y la fotografía.

La iluminación navideña no solo mueve turistas. Mueve sensaciones. Mueve conversaciones. Mueve redes sociales. En Instagram, el hashtag #CáceresEnNavidad multiplica sus publicaciones, y TikTok se llena de vídeos de la Plaza Mayor iluminada como un salón gigante. La ciudad compite desde la emoción, no desde la grandilocuencia.

Carlos Gil

El impacto económico se nota también en hoteles y restaurantes, que registran sus mejores cifras invernales. En algunos alojamientos del casco histórico ya se habla del “efecto Navidad”: visitantes que antes elegían fechas de primavera, ahora apuestan por diciembre. Y cada cena, cada noche de hotel, cada ticket de entrada al belén monumental o al mercado artesanal, suma.

Pero más allá de la economía, la iluminación navideña toca algo más íntimo: el sentido de comunidad. Familias que salen a pasear juntas, abuelos que llevan a sus nietos a ver las luces como un rito, jóvenes que convierten la Plaza Mayor en punto de encuentro. “Es de las pocas cosas que te devuelven esa sensación de ciudad viva,” decía anoche una vecina, mientras intentaba fotografiar a sus hijos frente al gran árbol luminoso.

Cáceres no compite por tener la Navidad más grande ni la más extravagante. Compite por tener la más evocadora. Una que mezcla historia, luz y emoción. Una que atrae turismo sin perder su esencia. Una que convierte noviembre y diciembre en meses de llegada, no de huida.

Porque cuando las luces se encienden, pasa algo casi mágico: la ciudad cambia de registro. Y quien la visita descubre que, bajo el resplandor de la Navidad, Cáceres late con una intensidad distinta.

Una intensidad que, por unas semanas, hace que todo parezca posible.