Las obras de abastecimiento continúan en Cáceres y afectan a vías céntricas como Gil Cordero y avenida Alemania

Se ejecutarán antes y después de navidades

Obras de saneamiento en Cáceres en una imagen de archivo.

Obras de saneamiento en Cáceres en una imagen de archivo. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Las obras de abastecimiento y saneamiento que está realizando Canal de Isabel II en avenida de América y Gil Cordero, está previsto que finalicen el 19 de diciembre, antes de las fechas importantes de la Navidad.

Ese tramo, aunque es urbano, pertenece al Ministerio de Fomento, que ha dado a Canal de Isabel II todos los permisos para realizar las correspondientes actuaciones de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento.

Varias fases

Se ha comenzado en Gil Cordero, para dar continuidad la renovación de redes en dicha vía hacia avenida Alemania. La obra se ha planteado en las cuatro fases.

Esta primera fase tiene actualmente ocupados parte del acerado, el aparcamiento en línea y el carril exterior sentido salida (números pares).

La previsión es llegar a la altura de la calle Argentina antes de las fechas navideñas, como hemos dicho.

Después de Navidad, se abordarán las siguientes fases.

La segunda y tercera fase alcanzará la calle Argentina para la renovación de abastecimiento y saneamiento en avenida Alemania hasta la confluencia con Dionisio Acedo.

Posteriormente, una fase cuarta comprenderá la renovación de redes en el acerado de los impares desde la confluencia de avenida Alemania con Gabino Muriel, hasta su entrada a la Plaza de América.

Ninguna actuación supondrá el corte total de las calles.

