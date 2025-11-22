"Estar en el paro es ansiedad pura": la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el "caos" de las citas del SEPE en pueblos y ciudades

A veces, la política nace del cansancio. Otras, del miedo. Y en ocasiones, de la experiencia directa de un sistema que se supone que protege… pero que termina dejando a los más vulnerables al borde del abismo. Es la historia que cuenta el portavoz de Una Extremadura Digna, Óscar Pérez, hoy candidato número uno por Cáceres a la Asamblea, pero antes —y sobre todo— un trabajador más que sabe lo que significa quedarse sin empleo y, en plena incertidumbre, tener que luchar contra una administración que, según denuncia, “está fallando a quien más lo necesita”.

Su relato empieza en septiembre, cuando terminó un contrato como ordenanza en la Diputación de Cáceres. Al llegar el momento de pedir la prestación por desempleo, lo que debería haber sido un trámite sencillo se convirtió en una carrera de obstáculos. “Me derivaban a Valencia de Alcántara, a Hervás, a Coria, a Miajadas... siendo de Cáceres capital y teniendo aquí una oficina del SEPE perfectamente operativa”, explica. La indignación va más allá de su caso personal: “Esto le pasa a muchísima gente. Personas de Badajoz que tienen que viajar a Barcarrota o Almendralejo. Gente sin coche, sin dinero y con quince días de plazo para no perder su prestación”.

Óscar Pérez, de Una Extremadura Digna. / Cedida a El Periódico

Para él, la situación es cruel. “Imagínate quedarte en paro, estar con ansiedad porque no sabes si vas a poder pagar la luz o la comida, y encima tener que recorrer una hora o más en coche para pedir lo que es tu derecho. Es inhumano”, lamenta. Con 50 años, reconoce que ha vivido varias etapas de desempleo, pero nunca una situación como esta: “Antes te atendían en Cáceres sin problema. Ahora, si no dominas internet o no tienes un móvil moderno, quedas directamente excluido”.

Ese sentimiento de exclusión se mezcla con una angustia que pocos quieren verbalizar. “Estar en paro es ansiedad pura”, afirma. “Aunque yo tengo cotizado para uno o dos años, entras en un nerviosismo absoluto. Y pienso en quien no tiene ningún colchón. En quien no puede pagar gasolina. En quien no puede salir del pueblo para llegar a su cita”, argumenta Pérez, que ahora está trabajando en una residencia en Don Benito.

"Soy un ciudadano que hace política"

Quizá por eso decidió dar un paso adelante y entrar en política. Pero lo aclara de inmediato: “No soy un político al uso. Soy un ciudadano que hace política”. Su discurso es directo: denuncia que muchos cargos se eternizan y viven desconectados de la realidad cotidiana. Él reivindica la política como una herramienta para solucionar los problemas que afectan “a la gente sencilla, a la clase trabajadora y a quienes viven en precariedad”.

Su motivación es simple, casi cruda: “No quiero volver a sufrir lo que he sufrido. Y no quiero que nadie más pase por lo mismo”. De ahí su llamamiento a la ciudadanía para que deje de delegar y se implique: “Las decisiones políticas afectan a nuestro día a día. Hay que defender los intereses de la gente que trabaja, de quien no tiene recursos, de quien vive al borde. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”.

Desde Cáceres, la denuncia —que ya circula entre afectados de toda Extremadura— está consiguiendo lo que muchas veces no logran los discursos oficiales: poner rostro a un problema que se multiplica en silencio. Porque detrás de cada cita previa imposible, de cada desplazamiento injustificado, de cada trámite fallido… hay una persona tratando de sobrevivir. Y una administración que, según denuncian, tiene la obligación de estar a la altura.