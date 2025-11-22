“El paro te rompe por dentro”: la denuncia en Cáceres que revela cómo las citas del SEPE están dejando atrás a muchos cacereños

En Extremadura, pedir una prestación por desempleo se ha convertido para muchos en una carrera de fondo que empieza con ansiedad y termina en frustración. Citas que nunca llegan, desplazamientos de más de una hora, páginas web imposibles de usar y oficinas desbordadas forman parte de un escenario que algunos afectados describen como “caos”. Uno de ellos es Óscar Pérez, candidato por Cáceres y portavoz de Una Extremadura Digna, que ha decidido poner voz a un problema que —según él mismo afirma— “rompe por dentro a quienes ya están en su peor momento”.

Su relato, que ya circula entre colectivos de desempleados, explica con crudeza las barreras que miles de extremeños enfrentan cuando intentan solicitar una prestación. “Las personas en paro están en una situación emocional muy dura y lo último que necesitan es que las instituciones les cierren puertas”, señala. Y él lo sabe bien: acaba de vivirlo en primera persona.

“Me derivaban a Valencia de Alcántara, Hervás, Coria… teniendo oficina en Cáceres”

Pérez cuenta que, al quedarse en paro tras finalizar un contrato en la Diputación, intentó pedir cita en el SEPE de Cáceres. Lo que encontró fue una lista de destinos que parecían extraídos de una broma cruel: Valencia de Alcántara, Hervás, Coria, Navalmoral y Miajadas.

“Era surrealista. Teniendo oficina en Cáceres, me obligaban a desplazarme decenas de kilómetros”, denuncia. Y añade un matiz clave: “Yo tengo coche y puedo permitirme la gasolina, pero ¿qué pasa con quien no tiene ni coche ni dinero? ¿Qué pasa con una madre sola? ¿Con un pensionista sin movilidad? ¿Con un chaval de 20 años sin recursos?”.

Lo que para él fue un inconveniente serio, para otro puede ser una barrera insalvable.

Internet: la frontera invisible que deja a muchos fuera del sistema

Pérez lo repite una y otra vez: “Hay gente que no tiene internet, ni un móvil nuevo, ni habilidades digitales. ¿Qué hacen ellos?”.

Lo peor, afirma, es que estas personas quedan automáticamente excluidas:

Sin internet → sin cita.

Sin cita → sin prestación.

Y sin prestación → sin ingresos.

“Estamos creando una especie de ciudadanía de segunda: los que saben manejar la tecnología y los que no”, lamenta. Y recuerda que la mayoría de afectados son personas mayores, trabajadores precarios o vecinos de zonas rurales donde la brecha digital todavía es profunda.

El impacto emocional: “El paro es ansiedad pura”

Más allá del trámite, destaca el daño psicológico. “Estar en el paro es ansiedad pura”, confiesa. “Es mirar tu cuenta y pensar cuántos días puedes aguantar”.

Según él, el sistema agrava esa angustia: “Una persona sin ingresos necesita ayuda, no un laberinto burocrático”.

Óscar Pérez, candidato de Una Extremadura Digna. / El Periódico

Pérez denuncia que los retrasos, la falta de información y las citas imposibles no solo generan estrés, sino que pueden empujar a situaciones extremas: impagos, endeudamiento, incluso depresión. “El paro prolongado no es solo económico: es emocional y es social”.

¿Qué propone Óscar Pérez?

Su receta parte de algo simple: volver a poner a la persona en el centro.

Atención presencial real en las oficinas de Cáceres y otras ciudades. Refuerzo de personal, especialmente en épocas con más demandas. Sistemas híbridos para quienes no tienen internet o competencias digitales. Acompañamiento proactivo en casos vulnerables: mayores, jóvenes sin recursos, familias monoparentales. Transparencia: saber por qué no hay citas y cómo se asignan.

“No podemos permitir que pedir una ayuda se convierta en un viaje de 80 kilómetros”, afirma. “Eso no es eficiencia: es abandono”.

Problemas que se repiten en España

Su denuncia no es aislada. Según las asociaciones de usuarios de servicios públicos, situaciones similares se registran en Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid y Galicia. Personas obligadas a recorrer provincias enteras por una cita, colapsos digitales y meses de espera son cada vez más habituales.

“Esto no es un fallo puntual: es un síntoma”, advierte.

La desconexión política: “Hay dirigentes que no saben lo que es quedarse sin nada”

Pérez critica la distancia entre los responsables públicos y los problemas cotidianos de los ciudadanos. “Muchos políticos viven demasiado tiempo en cargos y pierden el contacto con la vida real”, afirma.

Él, en cambio, reivindica otro modelo: “Soy un ciudadano que hace política, no un político profesional”.

Para él, la solución pasa por recuperar la participación ciudadana, no solo en elecciones, sino en decisiones concretas:

“La gente debe implicarse. Si delegamos siempre en otros, nos pasa lo que está pasando ahora”.

Un problema que Cáceres ya no quiere callar

La denuncia de Óscar Pérez no es solo un caso personal: es un espejo en el que se están mirando cientos de personas en Cáceres y en Extremadura. Una realidad que se amplía, se repite y se agrava.

“Cuando alguien está en paro, lo mínimo que necesita es una administración que le tienda la mano. No una que le complique la vida”, concluye.

Y en ese mensaje late la esencia de un problema que trasciende siglas, campañas o discursos: un sistema que debería proteger, pero que en demasiadas ocasiones deja a las personas justo donde más duele: solas, angustiadas y sin respuestas.