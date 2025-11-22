Agenda cultural
Planes en Cáceres este fin de semana: teatro 'La Reina Pirata', 'Gran Circo Acrobático de China' y concierto de guitarra clásica
Desde aventuras piratas hasta acrobacias sorprendentes y talento musical emergente
La ciudad ofrece un sábado lleno de cultura y diversión.
'La Reina Pirata' zarpa en Maltravieso Teatro este sábado
Hoy, 22 de noviembre a las 19:00 horas, Maltravieso Teatro será escenario de la emocionante obra La Reina Pirata, con entradas disponibles a 8 euros. La función promete transportar al público a los mares del Caribe en el año 1587.
La historia sigue al corsario Will el Bardo, quien es abandonado por su propia tripulación en medio del océano. Tras una terrible tormenta, su barco naufraga, dejándolo varado en una isla desierta junto a un misterioso grumete. Juntos emprenderán una aventura en busca de uno de los mayores tesoros escondidos del Caribe, el tesoro de O’Malley.
Una propuesta llena de aventuras, misterio y humor, ideal para toda la familia y para quienes disfrutan de historias de piratas y tesoros legendarios.
'El Gran Circo Acrobático de China' deslumbra en el Gran Teatro
Este sábado a las 20.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres será el escenario del impresionante Gran Circo Acrobático de China, un espectáculo calificado como único en el mundo que promete un deleite para los cinco sentidos. La función reúne a más de 30 artistas de primer nivel, algunos de ellos con experiencia en el mundialmente famoso Cirque du Soleil, garantizando un show lleno de destreza, precisión y emoción.
El espectáculo invita al público a acompañar al protagonista en un viaje a un nuevo mundo de fantasía, donde la acrobacia, el riesgo y la magia se combinan para crear una experiencia inolvidable. Una oportunidad única para disfrutar de un arte escénico que combina tradición, innovación y entretenimiento para toda la familia.
'Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra Clásica': Isabel Mendo en Cáceres
Este sábado a las 20:00 horas, en Avenida de España 13, tendrá lugar el segundo concierto del Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra Clásica, organizado por AGUICEX y patrocinado por el Ayuntamiento de Cáceres, con la colaboración de Caja Almendralejo y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UEx.
La protagonista será la joven guitarrista Isabel Mendo, de Arroyo de la Luz, ganadora de múltiples premios y con una sólida formación: título superior en el Conservatorio Superior de Islas Baleares bajo la tutela de Pedro Mateo y estudios de Máster en Maastricht con Carlo Marchione. Isabel ofrecerá un programa cuidadosamente seleccionado para deleite del público filarmónico cacereño. La entrada es libre y gratuita, una oportunidad perfecta para disfrutar del talento emergente de la guitarra clásica en Extremadura.
