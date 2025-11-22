El PSOE apoya a la víctima que fue atacada por el teniente de alcalde de Valdemorales (Cáceres), ya en la cárcel

El PSOE de la provincia de Cáceres conoció ayer a través de este periódico la detención del teniente de alcalde de Valdemorales implicado en un caso de delito contra la libertad sexual en la comarca de Sierra de Montánchez-Tamuja, hechos por los que fue detenido por la Guardia Civil y posteriormente ingresado en prisión, según informaron fuentes del Instituto Armado.

Los socialistas provinciales realizaron "las averiguaciones pertinentes" y efectivamente constataron que se trata de J. L. S. G, natural de Almoharín, localidad donde habrían sucedido presuntamente los hechos. "Si bien no es militante del Partido Socialista, formaba parte del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valdemorales, por lo que hemos instado de manera oficial al alcalde del municipio, Alfonso Búrdalo, a su expulsión inmediata del grupo municipal, lo cual hemos tramitado por registro electrónico del Ayuntamiento. Del mismo modo, exigimos a esta persona que renuncie a su acta de forma irrevocable". Este diario trató de contactar con Búrdalo pero no fue posible porque su teléfono móvil estaba fuera de cobertura (Valdemorales es uno de los pueblos de Cáceres con peor cobertura).

Desde el PSOE de la provincia de Cáceres expresaron su "más absoluta condena y repulsa contra todos los actos de violencia hacia las mujeres y sus derechos sexuales. Nuestro compromiso con los derechos de la mujeres es firme y no aceptamos, ni toleramos conductas ni acciones que cercenen estos derechos", añadieron.

Igualmente quisieron dejar claro: "Trasladamos todo nuestro apoyo a la víctima, poniendo en valor su valentía, y expresando nuestra plena disposición para que cuente con todos los recursos de protección y atención necesarios. Reiteramos nuestro absoluto respeto hacia su dignidad y su intimidad".