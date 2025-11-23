Cáceres agita el mapa cultural de Extremadura: el mayor grupo de historiadores renace con un plan que cambiará cómo contamos nuestro pasado

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) acaba de dar un paso decisivo para fortalecer su papel como referente en la investigación histórica de la región. La entidad celebró este sábado 22 de noviembre su XIX Asamblea de socios —una cita que marca cada año el rumbo intelectual del colectivo— y lo hizo con un paquete de acuerdos que apunta directamente a los grandes desafíos actuales: modernizar la investigación, hacerla más accesible y ampliar su impacto social.

El encuentro, que reunió a investigadores, docentes, archiveros y especialistas de distintos puntos de Extremadura, aprobó las líneas de trabajo para 2026 y 2027, un periodo en el que GEHCEx se propone desplegar una programación tan densa como estratégica. Uno de los hitos más esperados será el Congreso “Historia biográfica en la contemporaneidad extremeña”, previsto para noviembre de 2027, que pondrá el foco en las vidas anónimas, los líderes políticos, las mujeres silenciadas y las figuras locales que han marcado —muchas veces sin reconocimiento— el devenir de la región.

Presentación de ‘Lecciones robadas, el cómic' en Cáceres, que une a abuelos y nietos a través de la memoria histórica / Jorge Valiente

Antes de ese gran encuentro, GEHCEx organizará en noviembre de 2026 una Jornada monográfica sobre Historia Contemporánea de Extremadura, cuya temática concreta se anunciará en los próximos meses. Y ya en el primer cuatrimestre de 2026, el colectivo dará un paso hacia la modernización de los archivos con un Encuentro sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a los fondos archivísticos, una necesidad cada vez más urgente en un momento en que la digitalización se ha convertido en una herramienta imprescindible para investigadores y ciudadanos.

Pero quizá la medida más simbólica —y más reivindicativa— sea la decisión de seguir impulsando actuaciones para “democratizar” el acceso a la documentación histórica custodiada en archivos dependientes de la Junta de Extremadura. GEHCEx lleva años denunciando que los fondos públicos aún presentan barreras burocráticas y tecnológicas que dificultan la consulta, especialmente para investigadores jóvenes y para quienes no residen en las grandes ciudades de la región. La asamblea dejó claro que la lucha por la transparencia, la conservación y la accesibilidad seguirá siendo una bandera del grupo.

Un aniversario con peso: 20 años de historia

El colectivo también comenzará a preparar la celebración de su 20º aniversario, un hito que llegará en 2026 y que invita a mirar atrás: desde su fundación en 2006, GEHCEx ha organizado 160 actividades públicas, entre ellas 130 presentaciones de libros, 11 documentales y 19 jornadas o congresos, reuniendo a más de 9.700 asistentes. Una cifra notable para una organización que ha crecido sin grandes recursos, pero con una enorme capacidad de movilización cultural.

Nueva Junta Directiva: continuidad y renovación

La asamblea culminó con la elección de una nueva Junta Directiva, una mezcla de continuidad, experiencia académica y renovación generacional que refleja la diversidad del grupo.

La presidencia recae en José Hinojosa Durán, doctor en Historia y profesor de secundaria, que sustituye a la anterior dirección con el objetivo de reforzar la presencia pública de GEHCEx.

Como vicepresidente, asume el cargo Guillermo León Cáceres, jurista, politólogo e historiador.

El área de Secretaría la ocupará José María Izquierdo Calle, mientras que la Tesorería queda en manos de Diego Vicente Sánchez, investigador FPU.

El equipo se completa con once vocales —todos ellos historiadores, docentes o sociólogos— que representan el amplio espectro de las ciencias sociales extremeñas.

Extremadura, un territorio que pide ser contado

En un contexto donde la memoria histórica, la investigación documental y la divulgación cultural ganan terreno, el papel de GEHCEx es más relevante que nunca. Extremadura es una región plagada de episodios determinantes —de conflictos agrarios a movimientos migratorios, de represión franquista a luchas vecinales contemporáneas— que requieren ser estudiados, narrados y transferidos a la ciudadanía.

El compromiso del grupo no es solo académico. Tiene también un claro componente social: acercar la Historia a los pueblos, llevarla a bibliotecas, centros culturales, institutos y espacios donde rara vez llega la producción científica. En ese sentido, las nuevas líneas de trabajo buscan ampliar la interacción con el público y reforzar el valor de la Historia como herramienta de identidad y cohesión.

Con esta asamblea, GEHCEx no solo renueva su directiva; renueva su propósito: convertir Extremadura en un territorio que conozca, preserve y celebre su propia Historia, con la vista puesta en las nuevas tecnologías, en la democratización del acceso a los archivos y en la voluntad de hacer del pasado un espacio de encuentro para el futuro.