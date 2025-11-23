Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)

En Cáceres, la conversación sobre movilidad lleva años atrapada en el mismo círculo: demasiado tráfico en el centro, poco espacio para aparcar y una ciudad monumental que sufre las consecuencias. Pero el proyecto de los nuevos aparcamientos disuasorios ha encendido una chispa que podría cambiar por completo la forma en que los cacereños —y sus visitantes— se mueven por la ciudad. Y no hablamos solo de asfaltar solares o pintar plazas nuevas: detrás de estos futuros espacios hay un plan, una estrategia y una idea de ciudad que mira a Europa.

La pregunta clave es si estos aparcamientos funcionarán de verdad. Y para que lo hagan, la seguridad y el mantenimiento se han convertido en el primer gran pilar. No se quiere repetir el modelo fallido de otras ciudades españolas, donde los aparcamientos disuasorios terminaron convertidos en espacios abandonados. Cáceres quiere instalar cámaras conectadas con la Policía Local, sistemas de iluminación inteligente que detectan presencia, vigilancia periódica y un mantenimiento programado que impida que estos aparcamientos mueran antes de nacer. La referencia está clara: Vitoria, que convirtió sus parkings periféricos en zonas seguras con videocontrol y mantenimiento constante, y Múnich, donde la vigilancia integrada ha sido clave para que millones de usuarios confíen en este sistema cada año.

Pero lo que realmente moverá la aguja será el impacto sobre el corazón de la ciudad. El objetivo es contundente: sacar coches del centro sin expulsar a nadie de la vida urbana. Si funcionan, los accesos a la Plaza Mayor, San Pedro de Alcántara, Canovas o la zona monumental podrían respirar de nuevo. Menos tráfico, menos ruido, menos emisiones y una movilidad más amable. Los técnicos del proyecto aseguran que el efecto será visible “desde la primera semana”. No es un espejismo: en ciudades como Pamplona y Oviedo, los aparcamientos disuasorios lograron reducir hasta un 30% el tráfico en zonas históricas. Y ese es el escenario que Cáceres quiere replicar.

Vehículos eléctricos

Aun así, la ciudad no quiere quedarse en lo básico. En los despachos municipales ya se habla abiertamente de incluir estaciones de carga para vehículos eléctricos, una demanda que crece a un ritmo que las infraestructuras actuales no pueden seguir. La idea es que estos espacios no sean solo aparcamientos, sino microplataformas de movilidad, donde aparcar, cargar, tomar un bus lanzadera, alquilar una bici eléctrica o incluso recoger pedidos de comercio local. Barcelona, Copenhague y Bolonia son los modelos que se ponen sobre la mesa: parkings que se comportan como nodos capaces de aliviar el tráfico, reducir emisiones y, al mismo tiempo, ofrecer servicios útiles para el usuario.

En Cáceres el desafío será mayor, porque la ciudad combina un casco histórico Patrimonio de la Humanidad con barrios que han crecido sin planificación moderna. Pero ahí está precisamente la oportunidad. Los aparcamientos disuasorios planeados se ubican en zonas estratégicas, conectadas con los accesos principales y cerca de las rutas que ya utiliza el transporte público. Si la ciudad da el paso definitivo —frecuencias más altas, lanzaderas en horas punta, señalización clara—, el proyecto puede convertirse en una de las transformaciones urbanas más importantes de las últimas décadas.

Hay quien imagina ya un futuro distinto: calles más silenciosas, un centro más caminable, terrazas sin coches pasando a un metro, turistas que descubren la ciudad sin agobios y cacereños que llegan al trabajo con menos estrés. Puede parecer un escenario optimista, pero otras ciudades lo consiguieron cuando apostaron por una movilidad moderna y ordenada.

La clave ahora es que Cáceres haga lo mismo: crear aparcamientos útiles, seguros, conectados y vivos, que no sean simples explanadas donde dejar el coche, sino puertas de entrada a una ciudad más respirable, más sostenible y más humana. Una ciudad que, por fin, se mueve mirando hacia adelante.