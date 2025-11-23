La candidatura de Cáceres 2031, premiada en Getafe

La candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura ha sido reconocida en la ceremonia anual de la Entrega de Premios de la Casa Regional de Extremadura en Getafe por su puesta en valor y proyección de la capital cacereña y de la región.

'Sueño compartido'

Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, ha sido el encargado de recoger este galardón y ha destacado el orgullo de recibir un premio que “reconoce no solo el esfuerzo institucional, sino un sueño compartido por todas las instituciones y por la ciudadanía que impulsan día a día la candidatura”.

Suárez ha señalado que Cáceres 2031 es “un proyecto de transformación y proyección internacional para toda Extremadura, que nace desde la convicción de que la cultura es la mayor herramienta de cohesión social”.

El planteamiento de la candidatura se fundamenta en la creación de un proyecto de consenso y de unión entre generaciones, territorios, agentes culturales y ciudadanía.

Durante su intervención, Suárez ha querido poner en valor el papel de los extremeños que viven fuera de la región, a quienes ha definido como “una diáspora orgullosa que mantiene vivas nuestras tradiciones y nuestra identidad, y que actúa como embajadora esencial de lo que somos”. En este sentido, ha recalcado que ellos también forman parte del impulso que sostiene la candidatura.

Asimismo, ha expresado un especial agradecimiento a la coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, y a su equipo, por el “magnífico trabajo” que están desarrollando para construir una propuesta cultural sólida, innovadora y abierta a la participación.

Para Cáceres 2031 este reconocimiento supone “un estímulo” para continuar avanzando en la candidatura a Capital Europea de la Cultura.