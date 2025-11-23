Una década promoviendo tapear sin riesgos en Cáceres

El paraíso del tapeo para los celíacos está en Cáceres; al menos así ha sido durante unos días gracias a la celebración de la X Ruta de la Tapa Sin Gluten, que se ha degustado desde el 21 al 23 de noviembre, con la participación de 6 establecimientos de la ciudad y con sorteos incluidos.

10 años

Se cumple una década promoviendo esa costumbre social de consumir tapas, pero con la particularidad de que la puedan disfrutar las personas celíacas.

Fue hace 10 años que la Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) creaba (en noviembre de 2015) la I Ruta de la Tapa Sin Gluten en Cáceres, dentro de las actividades de Cáceres Capital de la Gastronomía, y se organizó un concurso entre los establecimientos participantes y los consumidores, para concienciar sobre la intolerancia que sufren los celíacos.

Fotogalería | Cáceres celebra la X edición de la ruta de la tapa sin gluten / Jorge Valiente

“Aunque cada vez la población está más concienciada con esta intolerancia aún hay mucho desconocimiento de lo que podemos comer o no”, han subrayado desde ACEX.

El primer 'menú' de la década fue suculento e incluyó: Migas extremeñas, Solomillo a la pimienta con patatas dollar, Fajita de prueba con caramelo de pimentón, Croquetas de Torta del Casar, Milhoja de lomo de ciervo y manzana a la canela con crema de boletus eduli y Ravioli de calabacín; un festín para que los celíacos pudiesen degustar Cáceres.

'Menú' de 2025

Una década después, los establecimientos participantes y sus tapas han sido: Quereles: Albóndigas de merluza y gambas en salsa verde. Restaurante 8º Arte: Wonton marino chorisea. Paradise Market: Mini Burger rulo spicy. La Malinche: Taco jarocho. Sushimore: Crunchy de salmón. Maná: Taco de añojo certificado con aguacate, cebolla, cilantro, lima y salsa de tomate dulce.