Una iniciativa ciudadana promueve que una calle de Las Capellanías en Cáceres lleve el nombre de Marcelo Muriel

Cáceres ha promovido una iniciativa ciudadana que considero de gran relevancia para reconocer el legado industrial de nuestra ciudad: proponer el nombramiento de una de las nuevas calles en la ampliación del Polígono Industrial de las Capellanías con el nombre de José Marcelo Muriel Fernández, por su trayectoria ejemplar y su contribución desinteresada al desarrollo económico de Cáceres.

Como es conocido, el Polígono de las Capellanías está experimentando una expansión significativa, conocida como Capellanías II, que ha avanzado rápidamente en los últimos meses. Según informaciones recientes, el Ayuntamiento de Cáceres ya ha asegurado el 85% del suelo para esta ampliación, lo que incluye la instalación de proyectos clave como el megacentro de datos CCGreen, y se espera que genere nuevas oportunidades industriales y empleo en la región.

Esta modernización del polígono representa un hito para Extremadura, y qué mejor manera de honrar su historia que dedicando una calle a quien ha sido uno de sus pioneros.

Capellanías sigue dando pasos en su proceso de expansión industrial en Cáceres / Carlos Gil

Marcelo Muriel, ingeniero industrial cacereño nacido en 1949, dedicó más de 40 años de su vida a impulsar la industria en Cáceres. Desde 1973, como director técnico y posteriormente gerente de Catelsa Cáceres (ahora integrada en el grupo Hutchinson), lideró la transformación de una modesta fábrica de piezas de caucho en un referente internacional del sector automovilístico. Bajo su dirección, la empresa superó crisis como la del petróleo en los años 70, la inflación galopante y desafíos sociales, como la alfabetización de gran parte de su plantilla en los 80, mediante acuerdos educativos innovadores. Catelsa creció hasta emplear a cientos de personas, exportando el 95% de su producción a más de 30 países y suministrando a gigantes como Renault, Toyota, Peugeot-Citroën, Volkswagen y otros.

Desarrollo industrial

Su labor no se limitó a la empresa: Muriel abogó incansablemente por el desarrollo industrial de Cáceres, defendiendo infraestructuras como la Ruta de la Plata y participando en foros como el Club Senior de Extremadura para fomentar inversiones y mentalidad empresarial en la región. Todo ello de manera desinteresada, sin buscar protagonismo, pero con un impacto duradero que ha generado empleo y prosperidad en una zona históricamente rezagada.

Carlos Gil

En un momento en que Cáceres apuesta por su futuro industrial con esta ampliación, nombrar una calle en honor a Marcelo Muriel sería un gesto de justicia y un ejemplo para generaciones futuras. Invito a los lectores, empresarios y autoridades a sumarse a esta iniciativa: podemos elevar una petición formal al Ayuntamiento de Cáceres para que considere esta propuesta en el planeamiento urbanístico de Capellanías.