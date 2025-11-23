Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nacimientos en pueblos pequeños: Calzadilla y Saucedilla luchan contra la despoblación

Iniciativas locales y nacimientos recientes muestran que, pese al riesgo de despoblación, algunas comunidades rurales mantienen su dinamismo y vitalidad

Calzadilla, Extremadura.

Calzadilla, Extremadura. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1994, las parejas que contrajeron matrimonio o tuvieron un hijo en Calzadilla, a lo largo del año, recibieron un cerdo ibérico de manos de Pedro Cañada, alcalde de la localidad. El galardón pretende conseguir la supervivencia del pueblo evitando la emigración. Actualmente hay diversos pueblos del norte de Extremadura con un crecimiento vegetativo positivo, como Saucedilla. Además, es calificado como "el pueblo más joven" de la región por su baja edad media, lo que indica una población con más dinamismo demográfico.

Riesgo de desploblación

A pesar de algunos casos puntuales de crecimiento en determinados pueblos, muchas localidades de la provincia de Cáceres continúan enfrentando un serio riesgo de despoblación. El crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones, ha sido negativo durante varios años a nivel global, según datos recientes, y aunque las proyecciones hasta 2029 anticipan un ligero repunte de la natalidad, el saldo vegetativo podría seguir siendo desfavorable en numerosos municipios pequeños, manteniendo el desafío de preservar la población rural.

Esperanza para los pueblos pequeños

Estos episodios y estadísticas recuerdan que, más allá de los números, cada nacimiento representa esperanza para los pueblos pequeños. Iniciativas simbólicas o ayudas económicas, como las que han premiado la llegada de nuevos habitantes en Calzadilla, muestran que mantener viva la comunidad es posible cuando se combina compromiso local, solidaridad vecinal y políticas de apoyo. La supervivencia de estos municipios depende tanto de la resiliencia de sus habitantes como de la atención que se preste a los desafíos demográficos, dejando claro que incluso en los pueblos más pequeños, la vida continúa y cada nueva familia deja una huella imborrable.

