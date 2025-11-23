Tornados devastadores: casos históricos y daños en Jaraíz de la Vera y Quintana de la Serena

En mayo de 1993 un tornado acaba en tres minutos con las viviendas de 15 familias en Jaraiz de la Vera. El puente de Monfortihno se hizo realidad y ya estamos más cerca de Portugal. Asimismo, en junio de 1925 según un estudio reciente, fue un mes "anómalo" por la gran cantidad de tormentas que aterrizaron en la región. En esos días se documentaron daños materiales "significativos" en diferentes pueblos, colapso de muros, caída de casas, pérdidas en agricultura, puentes que se derrumbaron...

Casos históricos documentados

En Quintana de la Serena el 26 de octubre en 2012 en Badajoz, hubo un tornado que provocó daños materiales, tejados arrancados, estructuras metálicas volando, rotura de viviendas y coches, pero sin víctimas. También en Sierra de Fuentes y Quintana de la Serena, también hubo numerosos episodios en 2009 y 2012, respectivamente.

Estos episodios recuerdan que, aunque poco frecuentes, los tornados y tormentas severas han dejado su huella en Extremadura a lo largo de la historia, transformando el paisaje y afectando a comunidades enteras en cuestión de minutos. Cada evento pone de manifiesto la fuerza imprevisible de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante fenómenos extremos.

Resiliencia de los pueblos

A pesar de los daños materiales y las dificultades temporales, estas experiencias también han reforzado la resiliencia de los pueblos, la solidaridad entre vecinos y la conciencia sobre la necesidad de proteger las construcciones y espacios públicos frente a la furia del clima. La memoria de estos episodios permanece viva, recordando que la región no está exenta de la intensidad de la meteorología extrema y que cada tormenta deja enseñanzas sobre cómo convivir con ella.