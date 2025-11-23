Vigilia feminista en Cáceres

La asociación María Telo Feministas de Extremadura ha convocado esta ncohe a toda la ciudadanía y asociaciones de diversa índole a participar en la Vigilia Feminista Cáceres, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que se celebrará el próximo martes.

‘¡Somos el grito de las que ya no están!’

Bajo el lema ‘¡Somos el grito de las que ya no están!’ recorrieron las calles de la ciudad para rendir homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia machista y «exigir políticas reales que garanticen una vida libre de violencia para todas».

El recorrido incluyó la plaza de San Juan , Gran Vía y desembocó en la plaza Mayor, donde se desplegó un velatorio en las escalinatas del consistorio cacereño, se leyó el manifiesto y se realizó un homenaje simbólico a las víctimas.

Se invitó a acudir vestido de negro y llevar una vela️ como símbolo de duelo y resistencia.

Manifestación el martes

«Seguimos gritando por las que ya no pueden hacerlo. No hay justicia ni libertad mientras la violencia machista siga cobrándose vidas. La violencia contra las mujeres nos interpela a toda la sociedad. Únete», han reclamado desde el colectivo.

La Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres (PMI) ha convocado para el martes una manifestación bajo el lema ‘Ni una menos, ni un derecho menos’, coincidiendo con el 25N. El recorrido partirá a las 18.30 horas desde la plaza América y avanzará por varias calles del centro de la ciudad hasta la plaza Mayor.