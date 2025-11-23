¿Dónde vota cada cacereño el 21-D? 101 mesas electorales para 80.000 votantes

Extremadura se encuentra a apenas unas semanas de volver a las urnas. La presidenta de la Junta, María Guardiola (ahora en funciones) convocó el pasado 27 de octubre las primeras elecciones anticipadas de la historia de la región. Serán el próximo 21 de diciembre, apenas siete semanas después de que emitiese el anuncio. Desde entonces, se han venido sucediendo todos los procesos previos para que salga según lo previsto. Uno de ellos es la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres del anexo de distritos, secciones, mesas y locales electorales que se utilizarán el próximo 21-D, un documento en el que se aclara cuál es el lugar de voto de cada persona.

En toda la provincia se contabilizan hasta 494 mesas electorales en los 223 municipios con los que cuenta todo el territorio, aunque destacan especialmente las localidades con mayor número de votantes. Cáceres es la que más mesas electorales tendrá, seguida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Trujillo y Miajadas.

101 mesas electorales

La capital provincial contará con hasta 101 lugares en el que poder participar en los comicios para unos 80.000 votantes el próximo 21 de diciembre. Tal y como aparece en la relación de locales electorales, los primeros estarán ubicados en el Palacio Provincial (plaza de Santa María, 4) y en el edificio de la Fundación Valhondo (avenida de la Universidad, 2), que tendrá tres mesas. La sede de la asociación vecinal Puente de San Francisco (calle Hermanos Romero Ruiz) tendrá dos, y la de los vecinos de Virgen de la Montaña otros dos (calle Valincoso, 26). El Colegio Extremadura de la avenida Héroes de Baler dispondrá de dos más. En la Casa del Mayor de General Margallo y en la sede social de la barriada de Mejostilla (calle Cayetano Polo) contarán con una cada uno. Por su parte, en el complejo deportivo Agustín Ramos Guija de Cáceres el Viejo habrá tres.

Imagen de archivo en la que una mujer vota durante las elecciones generales de 2023. / Carlos Gil

También en la zona norte de la ciudad, en el centro social de Residencial Gredos (calle Río Jaranda) habrá cinco mesas electorales, y en el centro cívico de Mejostilla habría dos más. Además, en el colegio público Castra Caecilia (avenida Pozo de la Nieve) habría otras cuatro.

Zona centro

Ya en la zona centro de la ciudad, habrá dos puntos de voto en el colegio Nuestra Señora de la Montaña de la calle Alfonso IX, y uno más en el salón parroquial San José de la calle Batalla del Salado. En el colegio Delicias de plaza de Argel, al igual que en la sede vecinal de la barriada Aguas Vivas (calle Santa Vera Cruz, 2), habrá dos. El centro vecinal de La Madrila, el Sepad de plaza de Gante o el colegio público Francisco Aldana de la calle Libra dispondrán de uno cada uno. El instituto Hernández Pacheco de avenida Rodríguez de Ledesma dispondrá de dos.

La sede social de El Arco, en la calle Islas Filipinas, tendrá tres, la Consejería de Hacienda y Presupuestos de la calle Donoso Cortés, 11 tendrá otros dos y el local de la Asociación de la Prensa acogerá otra mesa. Este último, ubicado en la calle María Telo. El Colegio Prácticas de la avenida Virgen de la Montaña y el Centro de Profesores de Gómez Becerra tendrán dos mesas electorales cada uno, al igual que el colegio público Francisco Pizarro o el Sagrado Corazón.

Avenida de Portugal

Por su parte, el recinto Ifeca de la avenida de Portugal, el centro de formación Virgen de Guadalupe de la calle Médico Sorapán, la sede del Imas, el servicio territorial de la Consejería de Sanidad o el centro de Policía y Tráfico contarán todos con una sola mesa.

El colegio Moctezuma tendrá dos, la asociación vecinal de Los Fratres también, al igual que la ludoteca San Antonio, el colegio El Vivero, la casa de la cultura de la calle Caupolicán, el pabellón Moctezuma y el colegio Josefinas. El pabellón Serrano Macayo tendría hasta tres, como el local de los vecinos de Los Castellanos. El antiguo Ateneo y el pabellón Santa Lucía tendrían hasta tres, la asociación de personas con Síndrome de Down, el instituto Al-Qázeres, el local del Imas de Río Tíber, el complejo deportivo Atenea en eL Junquillo y el nuevo colegio Donoso Cortés, dos. Los mismos que el colegio Gabriel y Galán.

Hotel Extremadura

Por último, solamente tendrán una mesa electoral el Hotel Extremadura, el colegio Giner de los Ríos o la casa municipal de cultura La Cañada. Valdesalor, para concluir, tendrá la suya en la calle Fernando de Magallanes.