40 años de un centro deportivo sello de Cáceres

Finales de 1985. El Maestro Kim Young Goo y su mujer, Sin, pararon en Cáceres de camino a Sevilla. Casualidades del destino, aparcaron su Seat 127 en la céntrica calle Arturo Aranguren. Allí se toparon con una tienda en traspaso. Dicho y hecho: transcurrida ni una hora después, ya estaba todo en marcha. Llegaron a un acuerdo con el dueño del establecimiento, perteneciente a Muebles Marcos. Al matrimonio coreano, él siete veces campeón de su país de taekwondo (lo que equivale al mundo en este deporte), le gustó la ciudad extremeña para vivir y para montar allí un gimnasio, el Tae Guk Kim. De ahí no se movieron. Ahí, en realidad, no ha pasado el tiempo. Es más, parece que se ha detenido.

Ese centro tan deportivo pero sobre todo social que tanto ha dado a Cáceres, cumple estos días su 40 aniversario, motivo más que justificado para montar un fin de semana muy especial, con un programa de actividades que incluye una exhibición de este deporte que él mismo, presidente de la federación, ha preparado con mimo junto a su hijo, Yon.

Referencia

El gimnasio es una referencia inexcusable en la ciudad. El Maestro, como popularmente se le llama, feliz por haberse granjeado el respeto de todos, quiere seguir emanando felicidad en estos momentos tan emotivos, en los que los recuerdos se agolpan.

Se da la circunstancia de que al deportista coreano-español ya se le reconoció el año 2015 poniendo su nombre a una nueva instalación deportiva, ubicada en Pinilla-La Mejostilla. Diez años de aquello. Ahora son 40 de su gimnasio. Suma y sigue. En realidad, toda una vida de alguien que sigue dando más que recibiendo. Pero a él le da igual. Su corazón supera cualquier duda sobre su entrega a los demás.

“Tae significa pierna, kwon significa puño y do significa mente. Por eso siempre imparto yo las primeras clases a mis alumnos, para mentalizarlos de que antes de utilizar el puño y la pierna hay que respetar al padre, luego hay que respetar a los hermanos, luego a los amigos, a los profesores y educadores, porque si no respetamos y no somos educados no avanzamos”. Kim explica así su deporte, pero en el fondo habla de la vida, la que él ha dado siempre pensando en los demás y en ese respeto.

Kim, con varios de sus alumnos. / Cedida

”Es un orgullo para mí. Me pasa a menudo cuando voy a hacer algo y si saben que soy el "hijo del maestro" me tratan estupendamente, me cuentan alguna anécdota suya y me dan recuerdos para él. A la vez es una gran responsabilidad mantener el buen nombre que tiene nuestra familia aquí en Cáceres”, decía su hijo en una entrevista en este diario en 2013. Han pasado 12 años, pero todo sigue bajo los mismos parámetros.

Los actos

El programa de la conmemoración incluye desde las 18.00 horas del sábado 29 en el complejo que lleva su nombre una exhibición y una presentación gráfica de la historia del gimnasio. Después habrá una cena en el Restaurante Big House. El día siguiente habrá un trofeo de golf en el Norba Club conmemorativo del aniversario.

Kim y su gimnasio. El gimnasio y Kim. España y Corea. El deporte y la vida. Cáceres y el deporte. Todo en uno.