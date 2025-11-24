La Asociación Española contra el Cáncer deja Donantes de Sangre y estrena sede en el barrio del Perú de Cáceres

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores.

Los integrantes

La asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Así ha sido la marcha rosa de Cáceres en imágenes: la ciudad se vuelca con el cáncer de mama / Carlos Gil

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha lanzado. precisamente, un llamamiento a las mujeres de la ciudad para que acudan a la Unidad Móvil de Cribado de Cáncer de Mama instalada en el Centro de Salud de La Mejostilla, donde en los últimos días se ha registrado una caída en la afluencia.

La unidad comenzó a funcionar el 3 de noviembre y permanecerá activa hasta el 16 de diciembre, con un horario de diez horas diarias. Cuenta con dos técnicos especializados que trabajan con tecnología de última generación, cuyas mamografías son evaluadas posteriormente por radiólogos del hospital. El dispositivo puede atender a 150 mujeres al día, una cifra que se alcanzó casi al completo durante la primera semana… hasta que la asistencia empezó a disminuir.

La detección precoz, clave para salvar vidas

Desde la AECC recuerdan que acudir al cribado es esencial: permite detectar el cáncer de mama en fases muy iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento eficaz y supervivencia son mucho mayores.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre mujeres, y solo en la provincia de Cáceres se diagnostican más de 300 casos nuevos cada año, según el Observatorio Contra el Cáncer.

El programa está dirigido a mujeres entre 48 y 69 años que hayan recibido una carta de citación. Sin embargo, quienes cumplan la edad y no hayan recibido la notificación pueden solicitar una nota interior a su médico de familia o contactar directamente con el programa en el correo incidenciascitaspdpcm@salud-juntaex.es.

Los profesionales cuentan con un correo específico (incidenciasprofesionalespdpcm@salud-juntaex.es) y también está disponible el teléfono 924 38 25 87 de 12.00 a 14.00 horas.